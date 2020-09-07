В Кыргызстане 2 тысячи 106 школ подключены к интернету. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

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По его словам, всего в стране функционируют 2 тысячи 137 школьных учреждений.

«Сегодня школьники и студенты учатся дистанционно. 28 августа мы совместно с Минобрнауки и операторами сотовой связи провели совещание, где поднимали вопросы готовности учебных заведений к онлайн-обучению. Провели профилактику на возможные технические неполадки, определили частые причины перебоев Сети. Выяснилось, что в республике в 31 школе существуют сложности по подключению к интернету, в 11 из них Сеть практически налажена», — проинформировал чиновник.