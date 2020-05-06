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Техноблог

В Кыргызстане запустили услугу по разметке данных для искусственного интеллекта

В Кыргызстане запустили услугу по разметке данных для машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Госкомитет информационных технологий связи.

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По его данным, услуга предоставляется для применения технологии машинного обучения и программ автоматического распознавания объектов с целью внедрения «умных» алгоритмов при создании продуктов.

«Услуга получила свое место в борьбе с распространением COVID-19. Благодаря постоянной разметке томографических изображений и рентгенографии легких госпитали по всему миру смогли быстрее и точнее распознать степень болезни и осложнений у пациентов», — отметили в ведомстве.

Клиентами сервиса могут стать любые компании и организации, которые заинтересованы в повышении эффективности, конкурентоспособности и масштабировании бизнеса за счет внедрения умных технологий. А это влияет на создание множества дополнительных рабочих мест на основе удаленного формата работы, что является острой необходимостью для восстановления экономики страны.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/151972/
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