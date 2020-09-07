В Госкомитете связи назвали три главные проблемы в дистанционном обучении

Сегодня родители и ученики сталкиваются с тремя проблемами в дистанционном обучении. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

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По его словам, ведомство активно следит за сложностями, которые возникают при дистанционном обучении.

«Во-первых, это неправильная установка цифровых телевизионных антенн. Чаще всего по этой причине ТВ-сигнал начинает пропадать, нужно проверить и перенастроить антенны. Во-вторых, проблемы с интернетом возникают из-за того, что в одно и то же время обучение начинают студенты и ученики школ. Сегодня мы ведем переговоры по расширению базовых станций, но понимаем, что этот вопрос требует времени. В-третьих, наличие смартфонов и других устройств с выходом в Сеть, не у всех есть возможность приобрести подобные гаджеты», — проинформировал чиновник.

Напомним, что учебный год для большинства детей в Кыргызстане начался в дистанционном режиме. Сейчас школу в привычном формате посещают только ученики первых классов. Все остальные занимаются дома у экранов телевизоров, мониторов компьютеров или со смартфоном в руках.