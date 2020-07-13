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Общество

Кыргызстан занял 2-е место среди стран ЦА по развитию электронного правительства

Кыргызстан занял второе место среди стран Центральной Азии по уровню развития электронного правительства. Об этом сообщили в Госкомитете связи.

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По его данным, в общемировом индексе развития е-правительства ООН Кыргызстан занял 83-е место из 193 стран-участниц.

«Это лучший показатель республики за последние 10 лет по уровню развития е-правительства. Кыргызстан перевыполнил на четыре позиции целевой показатель уровня цифровизации страны, закрепленный на 2020 год. Рост позиций нашей страны в индексе развития е-правительства также обусловлен высокими показателями электронного взаимодействия и обмена данными посредством системы «Тундук». Так, сегодня провели технические мероприятия по подключению 64 министерств и ведомств, а также 39 коммерческих организаций, что позволило обеспечить обмен данными и доступность государственных сервисов и услуг населению», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159297/
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