В Кыргызстане разработали систему управления лабораторными данными

В Кыргызстане разработали информационную систему управления лабораторными данными. Об этом сообщил Госкомитет связи.

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По его данным, система будет формировать единую базу анализов и истории анализов пациентов, привязывать биоматериал к пациенту и персонифицировать пациента через систему «Тундук», что позволит обеспечить достоверность формируемой базы лабораторных данных.

«Также система будет управлять процессом передачи направлений на проведение лабораторного анализа в лаборатории и обеспечивать возможности автоматизированного предоставления актуальных данных в прочие информационные системы, посредством которых осуществляется борьба с эпидемией COVID-19 и ликвидация ее последствий», — сказали в ведомстве.

Сейчас в десяти государственных лабораториях осуществляют ввод имеющихся данных ранее проведенных исследований. Специалистами предприняты все необходимые технические меры для защиты информации персонального характера, которые будут содержаться в системе.