Экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
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Напомним, межведомственная следственная группа возбудила уголовное дело по факту коррупции. По предварительным данным, Наталья Черногубова вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи и в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов.