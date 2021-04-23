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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Это настораживает. Правозащитник о задержании и аресте женщин

Координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов прокомментировал 24.kg задержание и арест трех женщин — Ксении Барабаш, Гулзат Аалиевой и Юлии Б. Две из них, отметим, проходят по делу свидетельницами, а не подозреваемыми.

По его словам, налицо жестокость следствия и судов, которые пошли на задержание и содержание под стражей трех женщин. «Они ведь не уголовники какие-то, общественную опасность не представляют и не собирались сбегать. Почему нельзя было выбрать другую меру пресечения, не связанную с арестом? В нормальной ситуации можно было бы требовать от прокуратуры дать правовую оценку всем этим действиям, в том числе заявлению Юлии Б. о применении к ней насилия. Пока на объективность правоохранительной и судебной систем не приходится рассчитывать. И это все происходит на фоне псевдогуманизма силовиков и судов в отношении подозреваемых в коррупции», — подчеркнул правозащитник.

В целом тенденция настораживает, а уровень общественного доверия, и без того низкий, падает еще ниже. Пока не поздно руководству страны нужно запускать перестройку всей правоохранительной системы.

Тимур Шайхутдинов

Напомним, накануне задержаны сразу несколько женщин. Ксения Барабаш — представитель турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. — водворена в СИЗО-1 Бишкека. У женщины есть малолетние дети и престарелая мать.

На 48 часов водворили в ИВС также свидетельницу по делу о подкупе избирателей. Это вопиющий случай, поскольку к самому факту подкупа и к партии Юлия Б. отношения не имеет.

Вчера также стало известно, что задержана философ и ученая Гулзат Аалиева. Ей вменяют в вину разжигание межрелигиозной вражды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191306/
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