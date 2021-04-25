Неделя-24. Нам предложили раскошелиться на свет, и как власти тратят деньги

На разработку новой тарифной политики и ее принятие есть время до августа 2021 года. Именно до этого времени власти намерены пройти все положенные по закону процедуры и «порадовать» нас повышением тарифов на свет. Исходя из уже озвученного президентом Садыром Жапаровым предложения, цены могут вырасти в два раза — до 1 сома 48 тыйынов. Правда, малоимущим планируют их даже снизить — до 74 тыйынов. Больше предложений по реформе энергетического сектора не озвучили.
- Не факт, что до повышения тарифов дело дойдет. Ведь прежняя инициатива Садыра Жапарова по лечению кыргызстанцев от коронавируса настойкой иссык-кульского корня поддержки у людей не нашла — Минздрав утвердил пятый протокол лечения COVID-19 и аконита в нем нет. То ли общественный резонанс повлиял, то ли здравый смысл у чиновников от медицины все же остался.
Госэкзаменов в школах не будет, итоги подведут на основании четвертных оценок. Такое решение приняли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. «В прошлом году дети не болели, в этом — болеют не только учителя, но и ученики. Экзамены начинаются со 2 июня, мы не знаем, какая ситуация будет к этому времени», — заявили в Минобразе.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Итоги выборов: скандалы и кто пришел
В столице разразился поствыборный скандал. Бишкекская ТИК решила отменить регистрацию списка кандидатов партии НДПК. Как пояснил глава территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов, политорганизация занималась подкупом и агитацией в день голосования — 11 апреля. В НДПК решение ТИК назвали необоснованным и непродуманным. Подробнее о ситуации в материале «Итоги выборов. Когда решение ТИК Бишкека вызывает недоумение и вопросы».
По предварительным данным ЦИК, в Ошский городской кенеш проходят четыре партии. Анализ показал, что будущие депутаты, скорее всего, будут немного старше, чем в Бишкеке. Зато среди них нет ни одного человека, который участвовал в скандальных парламентских выборах в прошлом году. Подробнее — «Ошский горкенеш: типичный портрет депутата».
Политические развлечения в нищей стране
11 апреля в Кыргызстане прошел референдум по принятию нового проекта Конституции. Из бюджета на него выделили 55 миллионов 642 тысячи сомов. Это в ситуации, когда казна дефицитная, а третья волна пандемии коронавируса вот-вот накроет республику. В 24.kg подсчитали, на что можно было потратить эти деньги вместо организации голосования по новому Основному закону — «Расходы на референдум. Что можно было построить на эти деньги».
Нам предложили расстаться с дешевым электричеством
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил ввести новые тарифы на свет. По его мнению, это поможет вывести энергетику из кризиса и сделать оплату света более честной. Редакция 24.kg собрала все, что известно на сегодня о том, как нам предлагают платить за потребленную электроэнергию — «Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова».
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику. Утвердить ее могут к августу 2021 года. При этом пока вопросов и недоумений затея вызывает гораздо больше, чем поддержки. О ситуации в материале «Тарифы на свет. Забрать последнее у нищего населения».
Ситуация в экономике все хуже, а цены все выше
Пока власти Кыргызстана меняют Конституцию и проводят выборы, ситуация в стране ухудшается. Падение ВВП продолжается, как и рост цен практически на все продукты. Прогнозы экспертов неутешительны. Улучшения можно ждать только к концу года, но при условии, что эпидемиологическая ситуация в мире останется стабильной. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.
Что изменилось в авиасообщении между Кыргызстаном и Россией
В скором времени кыргызстанцам не понадобится обоснование, чтобы вылететь в Россию и другие страны ЕАЭС. В авиасообщении двух государств произошло немало преобразований, подробнее о которых 24.kg рассказал эксперт по гражданской авиации Айдар Окенов.
Кто учит детей и почему в школах столицы кадровый голод
Часть школьников в Бишкеке на удаленке больше года. Хорошо, если есть педагоги по всем предметам, с горем пополам программу пройдут. Но в некоторых классах педагогов или нет, или они постоянно меняются. В проблеме разбиралась корреспондент 24.kg.
О чем мечтает в Кыргызстане хореограф с Кубы
Майкл Кампос — хореограф — преподаватель в школе латинских танцев Бишкека. 37-летний кубинец приехал в Кыргызстан в 2015 году. До этого обучал танцам в Казахстане. Но в какой-то момент решил поменять жизнь и начать познавать другие азиатские страны. Однако, приехав в нашу республику, обосновался и покидать ее не планирует. Об этом Майкл Кампос рассказал в интервью 24.kg.
Обычный цирк в Кыргызстане исчезает
Красивые акробаты, забавные клоуны, бесстрашные дрессировщики, экзотические животные, буйство света, музыки и увлекательная история. Цирк считается частью культурного воспитания детей, но, к сожалению, несколько лет подряд спрос на представления падает. Журналист 24.kg посетила единственный в стране цирк имени Абубакира Изибаева и выяснила, в каком состоянии он находится. Подробнее — «День цирка. Как в Кыргызстане постепенно исчезает искусство».
Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей 24.kg
На дворе выходные и хорошая погода, значит, мы вновь с помощью наших авторов можем отправиться в путешествие по нашей красивой республике. Тем более природа пробудилась от зимней спячки — «Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и утренняя Сулайман-Тоо».
Советы фельдшера скорой помощи
Зачастую здоровье и даже жизнь пострадавшего напрямую зависят от того, насколько быстро и правильно ему оказана первая помощь. Ситуации бывают разные, и не всегда люди адекватно воспринимают случившееся. Немало примеров, когда чрезмерно активные, но совершенно неподготовленные окружающие лишь усугубляют состояние нуждающегося в помощи. Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал 24.kg об основных принципах доврачебной помощи.