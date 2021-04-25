Неделя-24. Нам предложили раскошелиться на свет, и как власти тратят деньги

На разработку новой тарифной политики и ее принятие есть время до августа 2021 года. Именно до этого времени власти намерены пройти все положенные по закону процедуры и «порадовать» нас повышением тарифов на свет. Исходя из уже озвученного президентом Садыром Жапаровым предложения, цены могут вырасти в два раза — до 1 сома 48 тыйынов. Правда, малоимущим планируют их даже снизить — до 74 тыйынов. Больше предложений по реформе энергетического сектора не озвучили.

Не факт, что до повышения тарифов дело дойдет. Ведь прежняя инициатива Садыра Жапарова по лечению кыргызстанцев от коронавируса настойкой иссык-кульского корня поддержки у людей не нашла — Минздрав утвердил пятый протокол лечения COVID-19 и аконита в нем нет. То ли общественный резонанс повлиял, то ли здравый смысл у чиновников от медицины все же остался.

Госэкзаменов в школах не будет, итоги подведут на основании четвертных оценок. Такое решение приняли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. «В прошлом году дети не болели, в этом — болеют не только учителя, но и ученики. Экзамены начинаются со 2 июня, мы не знаем, какая ситуация будет к этому времени», — заявили в Минобразе.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Итоги выборов: скандалы и кто пришел

Фото 24.kg. В Кыргызстане практически любые выборы сопровождаются скандалами

В столице разразился поствыборный скандал. Бишкекская ТИК решила отменить регистрацию списка кандидатов партии НДПК. Как пояснил глава территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов, политорганизация занималась подкупом и агитацией в день голосования — 11 апреля. В НДПК решение ТИК назвали необоснованным и непродуманным. Подробнее о ситуации в материале «Итоги выборов. Когда решение ТИК Бишкека вызывает недоумение и вопросы».

По предварительным данным ЦИК, в Ошский городской кенеш проходят четыре партии. Анализ показал, что будущие депутаты, скорее всего, будут немного старше, чем в Бишкеке. Зато среди них нет ни одного человека, который участвовал в скандальных парламентских выборах в прошлом году. Подробнее — «Ошский горкенеш: типичный портрет депутата».

Политические развлечения в нищей стране

11 апреля в Кыргызстане прошел референдум по принятию нового проекта Конституции. Из бюджета на него выделили 55 миллионов 642 тысячи сомов. Это в ситуации, когда казна дефицитная, а третья волна пандемии коронавируса вот-вот накроет республику. В 24.kg подсчитали, на что можно было потратить эти деньги вместо организации голосования по новому Основному закону — «Расходы на референдум. Что можно было построить на эти деньги».

Нам предложили расстаться с дешевым электричеством

Фото 24.kg. Власти предложили повысить тарифы, когда страну накрыл кризис

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил ввести новые тарифы на свет. По его мнению, это поможет вывести энергетику из кризиса и сделать оплату света более честной. Редакция 24.kg собрала все, что известно на сегодня о том, как нам предлагают платить за потребленную электроэнергию — «Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику. Утвердить ее могут к августу 2021 года. При этом пока вопросов и недоумений затея вызывает гораздо больше, чем поддержки. О ситуации в материале «Тарифы на свет. Забрать последнее у нищего населения».

Ситуация в экономике все хуже, а цены все выше

Пока власти Кыргызстана меняют Конституцию и проводят выборы, ситуация в стране ухудшается. Падение ВВП продолжается, как и рост цен практически на все продукты. Прогнозы экспертов неутешительны. Улучшения можно ждать только к концу года, но при условии, что эпидемиологическая ситуация в мире останется стабильной. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.

Что изменилось в авиасообщении между Кыргызстаном и Россией

Фото из интернета. Международный аэропорт «Манас»

В скором времени кыргызстанцам не понадобится обоснование, чтобы вылететь в Россию и другие страны ЕАЭС. В авиасообщении двух государств произошло немало преобразований, подробнее о которых 24.kg рассказал эксперт по гражданской авиации Айдар Окенов.

Кто учит детей и почему в школах столицы кадровый голод

Часть школьников в Бишкеке на удаленке больше года. Хорошо, если есть педагоги по всем предметам, с горем пополам программу пройдут. Но в некоторых классах педагогов или нет, или они постоянно меняются. В проблеме разбиралась корреспондент 24.kg.

О чем мечтает в Кыргызстане хореограф с Кубы

Фото Майкла Кампоса. Снимок из личного архива

Майкл Кампос — хореограф — преподаватель в школе латинских танцев Бишкека. 37-летний кубинец приехал в Кыргызстан в 2015 году. До этого обучал танцам в Казахстане. Но в какой-то момент решил поменять жизнь и начать познавать другие азиатские страны. Однако, приехав в нашу республику, обосновался и покидать ее не планирует. Об этом Майкл Кампос рассказал в интервью 24.kg.

Обычный цирк в Кыргызстане исчезает

Красивые акробаты, забавные клоуны, бесстрашные дрессировщики, экзотические животные, буйство света, музыки и увлекательная история. Цирк считается частью культурного воспитания детей, но, к сожалению, несколько лет подряд спрос на представления падает. Журналист 24.kg посетила единственный в стране цирк имени Абубакира Изибаева и выяснила, в каком состоянии он находится. Подробнее — «День цирка. Как в Кыргызстане постепенно исчезает искусство».

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Пригород Бишкека

На дворе выходные и хорошая погода, значит, мы вновь с помощью наших авторов можем отправиться в путешествие по нашей красивой республике. Тем более природа пробудилась от зимней спячки — «Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и утренняя Сулайман-Тоо».

Советы фельдшера скорой помощи

Зачастую здоровье и даже жизнь пострадавшего напрямую зависят от того, насколько быстро и правильно ему оказана первая помощь. Ситуации бывают разные, и не всегда люди адекватно воспринимают случившееся. Немало примеров, когда чрезмерно активные, но совершенно неподготовленные окружающие лишь усугубляют состояние нуждающегося в помощи. Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал 24.kg об основных принципах доврачебной помощи.