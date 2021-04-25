В Бишкеке 25 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 13 часов 49 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.00. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Данияр Толонов

Родился 25 апреля 1972 года в Кара-Суйском районе Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками

25 апреля 1876 года произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками, продолжавшийся целый день. Русскому отряду удалось вытеснить противника с занимаемых позиций. Понеся значительные потери, алайцы под руководством Курманджан датки были вынуждены отступить.

Существенную роль в исходе сражения сыграло вмешательство сарыбагышского манапа Шабдана Джантаева (Шабдана баатыра) — российского ставленника, джигиты которого во главе с Баяке баатыром Кумтугановым активно действовали против повстанцев.

День традиционной музыки в Кыргызстане

Этот день учрежден Министерством культуры и информации КР в целях сохранения, развития и пропаганды национального музыкального искусства, воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к общечеловеческим духовным ценностям.

В 2018 году к празднику ученики одной из школ Джалал-Абадской области исполнили композицию Токтогула Сатылганова «Токтогулдун кербези».

Всемирный день борьбы против малярии

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007 года. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров печени и селезенки.

Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией; примерно полмиллиона из них умирает.

Около 90 процентов случаев заболевания приходится на районы Африки южнее Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети в возрасте до пяти лет.

День ДНК

25 апреля 1953 года в журнале Nature вышли три статьи, посвященные открытию молекулярной структуры ДНК.

ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация. Ее открытие стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

День дочери

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

День дочери — это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить ее родители.

Люди, которые меняли мир

Умер полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов

Фото iremember.ru. Мстислав Иванов

Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.

20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.

В годы Великой Отечественной войны считался одним из храбрейших разведчиков.

В Кыргызстане жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.

Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.

Умер 25 апреля 2014-го.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на оперу «Князь Игорь»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Нежность Натахи» и «Иван да Марья»;

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева представит театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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