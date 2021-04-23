Почти треть мигрантов, живущих и работающих в столице России, — граждане Кыргызстана. Об этом со ссылкой на начальника по вопросам миграции Главного управления МВД по Москве Дмитрия Сергиенко сообщают СМИ.

По данным правоохранительных органов, в Москве на сегодня зарегистрировано чуть меньше 800 тысяч иностранцев, год назад их было больше миллиона.

«Число иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21 процент и составляет 789 тысяч. На этот же период прошлого года их было более миллиона. Большую часть составили граждане Кыргызстана — 30 процентов, Узбекистана — 27 процентов и Таджикистана — 20 процентов», — приводят слова Дмитрия Сергиенко журналисты.

Отмечается также, что большинство иностранцев и лиц без гражданства, вставших на миграционный учет, прибыли в Москву с рабочими целями — 64 процента, или 110 тысяч. На 42 процента увеличилось число иностранцев, поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока пребывания.