Жители Узгена объявили бессрочный митинг в защиту водохранилища Кемпир-Абад

Жители села Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области объявили бессрочный митинг в защиту водохранилища Кемпир-Абад. Информацию 24.kg подтвердили в полномочном представительстве правительства в регионе.

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По их данным, накануне сельчане установили три юрты на водохранилище.

«Они требуют, чтобы водохранилище не отдавали Узбекистану. Местные органы власти находятся на местах и проводят разъяснительную работу среди населения», — сказали в обладминистрации.

Напомним, на прошлой неделе на бессрочный митинг вышли жители села Ынтымак Кара-Суйского района. 19 апреля с ними встретился председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и пообещал сохранить им 30 гектаров участка возле водохранилища.