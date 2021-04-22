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Общество

Назначены руководители департамента госсанэпиднадзора и Наццентра онкологии

В Кыргызстане назначены новые руководители национальных центров онкологии и гематологии, фтизиатрии и департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

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По его данным, сегодня назначенных руководителей коллективам представил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

«Согласно распоряжению премьер-министра Улукбека Марипова, директором Наццентра онкологии назначена Бактыгуль Султангазиева, директором Наццентра фтизиатрии — Мадамин Каратаев, департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора — Султан Абдыкадыров», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191109/
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