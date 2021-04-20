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Общество

Кубанычбек Турдубаев раскритиковал работу энергетических компаний

На коллегии, где рассматривались итоги прохождения осенне-зимнего периода, министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев раскритиковал работу энергетических компаний.

По его словам, ситуация в энергосекторе остается критической и необходимо провести кардинальные реформы.

«Нам необходимо вернуть доверие общественности к энергетическому сектору путем проведения кардинальных реформ по оптимизации деятельности энергокомпаний, улучшению кадрового потенциала и внедрению эффективных мер для уменьшения аварийных отключений», — подчеркнул министр.

Также глава ведомства поручил руководству Нацэнергохолдинга принять меры по улучшению качества обслуживания потребителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190864/
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