21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 320, жилмассив «Тынчтык»;

9.00-18.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш», участки проспектов Чуй, Манаса, улиц Калыка Акиева, Молодой Гвардии, Фрунзе, Исанова, Мурманской;

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 12/1, улица Суеркулова, 6;

9.30-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Жибек Жолу, церковь;

9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 2-5, 19/2, 19/3;

9.40-18.00 — улицы Гоголя, 92, Огонбаева, 222;

10.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Бакай-Ата);

13.00-17.00 — микрорайоны «Аламедин-1», 3, 5-й, 64, 65, 72/1, 73, 79-83.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Набережная, Школьная, Тулебердиева, Дачная, Совхозная, Сельская, Больничная, Полевая, Родниковая, Сонкольская, Молодая Гвардия, Строительная, Восточная, Тепличная, Скворцова, Школьная, Виноградная, Веселая, Арычная, 8 Марта, Ала-Арчинская, Садаева, Келечек, Умут, 6,9 га, 23 га, Берекет, 2 га, Кут, Биримдик, Замандаш, Шаттык, Ынтымак, МТФ, тупик Новый, переулок Южный, жилмассивы «12 га», «7 га», «Тамырчы»), Берлик (улицы Западная, Парковая, Фабричная, Молодежная, 60 лет СССР, Школьная, Почтовая, Участок), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Средняя), Кайырма (улицы Айдаралиева, 1-41, Школьная, 24-49), Васильевка (улица Фрунзе), Аламедин (улицы Алма-Атинская, 116-168, Панфилова, 127-208, Чугуева, 2-81, Набережная, Чапаева, 2, 2а, Алма-Атинская, 281-401), жилмассив «44 га», 389-625; Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Деповская, Советская, Фрунзе, Ала-Арчинская, Ак-Ордо, ДЭУ Достук, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Пограничная), Студенческое (улицы Намазалыажы, Проектируемая, Юбилейная, Артезианская), Манас (улицы Новая, Гагарина, Комсомольская, Южная, Западная), Восточное (улица Дагестанская), Белек (улица Токтогула), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочище); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Дмитрова, Энгельса), Садовое (улица Советская), Ак-Суу (улица Шолохова), Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Алексеевка (улицы Луговая, Мира), Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула), Буденовка (улица Центральная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы Пушкина, Орджоникидзе, Джакыпова, Ванахуна, Вишневая, Чкалова, Полевая, Ленинградская, Энгельса, Гайдара, Щорса, Зеленая, Прудовая, Кирпичная, Толстого, Полевая, Школьная Коминтерна, Ворошилова, Карла Маркса, Московская, Ломоносова, Морозова, Восточная, Куренкеева, Новостройка, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Гризодубова, Гагарина, Комсомольская, Шолохова), села Первомайское (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная), Дмитриевка (улицы Чапаева, Новая), Новопокровка (улицы Мичурина); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Шамшы (улицы Школьная, Ахунбаева); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина).