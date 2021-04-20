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Общество

В аэропорту «Манас» опровергли информацию о передаче ОАО во внешнее управление

Вопрос передачи во внешнее управление аэропорта «Манас» руководством не рассматривается. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова.

По ее словам, руководство аэропорта ведет активную работу по привлечению инвестиций для повышения эффективности работы инфраструктуры, увеличения доходов аэропортов, введения новой деятельности по обеспечению прямых и косвенных доходов ОАО «МАМ». Уже состоялись переговоры с китайскими, турецкими и внутренними инвесторами.

«В рамках этих мероприятий проведена встреча с руководителем финансовой компании ООО УК «ЯДРАН» (РФ). Генеральный директор ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев рассказал о направлениях в деятельности компании, которые нуждаются в инвестициях, — необходимость строительства новых и реконструкции старых взлетных полос в аэропортах «Манас» и «Ош». Переговоры носили ознакомительный характер. Стоит отметить, что представители ООО УК «ЯДРАН» прибыли в Кыргызстан для изучения рынка и инвестиционно-привлекательных проектов для себя. Помимо инфраструктуры ОАО «МАМ», инвесторы изучают варианты сотрудничества в сфере мобильной связи и энергетики», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190751/
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