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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Взятка $50 тысяч. Бакытбека Калмуратова отпустили под домашний арест

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

Сегодня адвокат обвиняемого Калмуратова просил изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.

Он сообщил, что обвиняемый сейчас находится в Чуйской областной больнице и нуждается в лечении. Кроме того, юрист отметил, что личность обвиняемого установлена, на иждивении находятся трое детей.

Выйдя из совещательной комнаты судья Мирлан Термечиков огласил решение, согласно которому подсудимого Бакытбека Калмуратова отпустили под домашний арест до 30 мая. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021-го Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190612/
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