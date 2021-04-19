Прокуратура Джети-Огузского района помогла получить жилье инвалиду II группы

Жителю Джети-Огузского района с ограниченными возможностями здоровья выделили земельный участок для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, согласно действующему законодательству, лиц с ограниченными возможностями в первоочередном порядке обеспечивают жилыми помещениями или земельными участками.

Однако житель села Ак-Добо Ч. Ж. (инвалид II группы) не имел своего дома. Прокуратура Джети-Огузского района отреагировала на бездействие главы органа местного самоуправления и внесла акт прокурорского реагирования.

В результате мужчине выделили участок площадью 10 соток.