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Общество

Прокуратура Джети-Огузского района помогла получить жилье инвалиду II группы

Жителю Джети-Огузского района с ограниченными возможностями здоровья выделили земельный участок для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, согласно действующему законодательству, лиц с ограниченными возможностями в первоочередном порядке обеспечивают жилыми помещениями или земельными участками.

Однако житель села Ак-Добо Ч. Ж. (инвалид II группы) не имел своего дома. Прокуратура Джети-Огузского района отреагировала на бездействие главы органа местного самоуправления и внесла акт прокурорского реагирования.

В результате мужчине выделили участок площадью 10 соток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190578/
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