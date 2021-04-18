Использование иссык-кульского корня — это покушение на жизнь человека, заявила председатель Общественного совета Министерства здравоохранения и социального развития Бактыгуль Исраилова.

По ее словам, только официальная медицина, основанная на доказательствах и исходя из эффективности и безопасности, может решать использовать или не использовать новые препараты. Такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов.

То, что произошло в медицинском сообществе под руководством министра здравоохранения, это, конечно, треш! Бактыгуль Исраилова

По мнению главы ОНС Минсоцздрава, медицинские работники вышли на митинг и по этой причине.

«Потому что просто уже устали. Устали ждать, устали надеяться и верить. Использование более достоверных доказательств — это осмысленное, точное и добросовестное использование результатов исследований, основыванное на лучшие из них. Клинические рекомендации должны указывать степень своей уверенности. И в первую очередь должны не вредить жизни пациентов», — считает Бактыгуль Исраилова.

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Она и ее коллеги считают, что предлагаемый чиновником способ лечения от коронавируса — это вредительство.

«Покушение на жизнь пациентов — вот что такое иссык-кульский корень. Это открыто продемонстрировал глава Министерства здравоохранения и социального развития КР. А самое страшное, — что не получив согласия от пациентов, их травили, подвергая смертельной опасности. Это недопустимо, это нарушение прав человека! Умышленное причинение вреда здоровью это. Все попытки использовать пациентов для опытов и граждан Кыргызстана держать за необразованных совсем — означает, что будет новая волна возмущения, будут новые жертвы COVID-19, новые жертвы испытаний», — резюмировала она.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.

У аконита нет антидота.

Стоит отметить, что статья 22 Конституции Кыргызской Республики гласит: «Запрещается проводить медицинские, биологические, психологические опыты над людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом».

Статья 20 Конституции КР: «Не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета на проведение медицинских, биологических, психологических опытов над людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом».