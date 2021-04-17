От медсестры до майора милиции. Нелегкий путь Кундуз Зайыровой

Со школьной скамьи Кундуз Зайырова мечтала стать врачом. После получения аттестата без проблем поступила в Бишкекское медицинское училище. Но долго носить белый халат молодому специалисту не пришлось.

Первая профессия — медсестра

Сегодня наша собеседница — начальник информационно-аналитического центра Чуйского ГУВД. Это подразделение отвечает за статистическую обработку и анализ всех совершенных преступлений на территории области. Кроме того, с 2020 года в его компетенцию входит учет всех находящихся в официальном розыске и без вести пропавших.

Сегодня в базе данных ГУВД свыше 300 человек в официальном розыске за различные преступления и более 260 пропавших без вести.

В общем, работы невпроворот. В подчинении у майора милиции шесть человек, включая двух мужчин. «Приходится иногда и покомандовать», — говорит Кундуз Зайырова.

Она призналась, что судьбу милиционера ей еще в детстве напророчил отец.

— Из шести детей я была старшей. Характер у меня еще тот. Поэтому папа в шутку говорил домочадцам, что дочь точно будет милиционером. Наверное, это осталось у меня на подсознательном уровне. В нашем доме было много детей, они болели, поэтому часто приходили врачи, и люди в белых халатах с детства вызывали у меня уважение. Поэтому моя первая гражданская профессия — медсестра. Почти пять лет работала хирургической сестрой в клиниках Ахунбаева и Мамакеева. Сменить профессию меня подтолкнула подруга, которая работала в дежурной части столичного ГУВД. Тогда в начале 1990-х годов женщин там практически не было. Иногда я даже примеряла ее форму. Уже столько времени прошло, а мы все продолжаем дружить. Сегодня она подполковник МВД.

В милицию через СИЗО

Именно благодаря подруге Кундуз все-таки надела форму. В 1996 году появилась возможность устроиться в ГСИН в следственный изолятор. Правда, первое время работать пришлось по специальности.

— Привыкла я к новой работе быстро. Первое время напрягал лязг металлических автоматических дверей и обилие металлических решеток. Но работать с осужденными было легко. Я принимала подследственных на карантин, — рассказывает майор.

Контингент в СИЗО очень специфический, но медиков они уважали и не трогали.

— За семь лет работы один случай запомнился сильно. В камере смертников в подвале сидел осужденный, который остро заточенной бритвой вспорол себе живот. Рана была ужасная, но вывозить его за пределы СИЗО без специального разрешения было нельзя. Пришлось нам своими силами оказывать помощь. Когда он пошел на поправку, я ему носила что-нибудь вкусное. В процедурном кабинете, делая ему перевязку, всегда плакала. Коллеги очень за это осуждали. За несколько минут он успевал рассказать о прошлой жизни, говорил, что приговорен к высшей мере наказания за убийство. Но, мол, его оклеветала сестра после смерти матери из-за родительского дома. Приговор в отношении него привели в исполнение, — вспоминает Кундуз Зайырова.

Создавая семейную династию

Семь лет отработав в СИЗО вольнонаемной служащей, наша героиня аттестовалась и получила звание младшего лейтенанта.

В 26 лет с двумя маленькими детьми на руках она осталась одна. Но в СИЗО встретила второго мужа. В 2003 году они поженились.

— Садат сначала, как и я, работал в СИЗО. При первой встрече, честно признаюсь, он мне не понравился. Теплые чувства возникли между нами намного позже. В 2010 году супруг перешел в оперативную службу ГСИН. В должности подполковника недавно ушел на пенсию. Сейчас пытается заняться небольшой коммерцией.

Фото из архива Кундуз Зайыровой. Вся семья в сборе

Стал милиционером и старший сын Жолдошбек. «Я всегда мечтала, чтобы мои дети продолжили нашу семейную династию. Дочь с малых лет была противницей работы в правоохранительных органах, поэтому выбрала профессию переводчика. А вот у сына, наверное, мой характер. Он после школы пошел в армию, служил в войсках специального назначения. После демобилизации работал в милицейском СОБРе. Через год решил уйти на гражданку. Как и многие сверстники, решил попытать счастье в России. Тогда трудно было всем. С лихвой он ощутил трудность жизни мигрантов. Потом вернулся домой. Работы хорошей нет. Устроился контролером в следственный изолятор. Сегодня служит в полку специального назначения «Шумкар». Выезжал в горячие точки. Свою работу очень любит», — рассказывает Кундуз Зайырова.

Видится с сыном она редко, хотя и живут вместе. «Наши графики не совпадают, я и он допоздна на службе. Утром немного пообщаемся, когда собираемся на работу», — говорит наша собеседница.

— Если можно было бы повернуть время вспять, какую бы профессию вы выбрали?

— Я не стала бы ни медиком, ни милиционером. Кем бы хотела быть, точно сказать не могу. Но, честно признаюсь, за столько лет работы в правоохранительных органах не разочаровалась в своем выборе. Я по-прежнему испытываю гордость за свою работу. До сих пор помню свое состояние, когда первый раз надела милицейскую форму. Глаза светились от счастья. Было впечатление, что все люди на улице смотрят только на меня. Я уверена, что папа гордился бы мной.