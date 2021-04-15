Комедия «Идеальный свидетель». Как в Бишкеке принимали актеров российского кино

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся показ лирической комедии «Идеальный свидетель».

Представили ее бишкекчанам популярные артисты российского кино и театра Юлия Такшина, Игорь Ливанов и Павел Баршак.

Юлия Такшина, чья карьера в кино началась с роли Вики Клочковой в телесериале «Не родись красивой», прекрасно исполнила роль Натальи, которая для регистрации брака выбрала тихий пригород. Кто же знал, что по дороге в загс свидетель попадет в аварию и не успеет к церемонии?! Не отменять же свадьбу. Ее жених в исполнении Павла Баршака («Прогулка», «Ночной продавец») предлагает найти кого-нибудь «с улицы».

Случайным свидетелем пара выбрала, как они подумали, официанта, которого сыграл Игорь Ливанов.

Кыргызская публика особенно тепло встречала любимого актера, снявшегося в таких фильмах, как «Тридцатого уничтожить!», «На углу, у Патриарших», «72 метра», «Империя под ударом» и многих других.

Официант оказался совсем не тем, за кого его принимали. Не будем рассказывать весь сюжет, но отметим, что эта встреча решительно меняет судьбу каждого из героев.

Спектакль достаточно легкий, но он говорит о многих важных вещах. На некоторые мысли героев зрители реагировали аплодисментами. Однако не со всеми высказываниями можно согласиться, но пьеса тем и хороша, что заставляет задуматься о любви, семье, ценностях, смысле жизни.