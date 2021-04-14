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Общество

CPJ призывает расследовать случаи преследования журналистов во время выборов

Власти Кыргызстана должны расследовать случаи преследования журналистов, освещающих выборы, и обеспечить свободу и безопасность представителям прессы. Об этом говорится в заявлении Комитета по защите журналистов (CPJ).

Согласно новостным сообщениям и информации представителей СМИ, 11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере четырех журналистов, освещавших голосование на местных выборах в Кыргызстане и общенациональный референдум по проекту новой Конституции, а неизвестные напали как минимум на одного репортера.

«Чтобы выборы в Кыргызстане считались свободными, справедливыми и законными, журналисты должны иметь возможность освещать их свободно, не опасаясь задержания и преследований, — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. — Власти Кыргызстана должны расследовать случаи задержания журналистов Бекмырзы Исакова, Алимы Алымовой, Аярбека Жолдошбаева и Айжан Авазбековой и обеспечить свободное и безопасное освещение событий национального значения представителями прессы».

В городе Оше группа мужчин и женщин пыталась помешать Бекмырзе Исакову и Алиме Алымовой, корреспондентам Kloop, когда они пытались взять интервью у группы избирателей.

В Оше также был задержан журналист портала Eldik.media Аярбек Жолдошбаев во время съемки на другом избирательном участке. Ссылаясь на отсутствие разрешения на съемку, правоохранители доставили его в местное отделение милиции.

Согласно законам Кыргызстана о выборах и референдумах, представители СМИ имеют право осуществлять съемку на избирательных участках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190016/
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