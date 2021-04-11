В городе Ош за съемку на избирательном участке задержали журналиста

В Оше задержали журналиста портала Eldik.media Аярбека Жолдошбаева. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

Фото журналистов. В Оше задержали оператора Eldik.media Аярбека Жолдошбаева

По их словам, сегодня журналист производил съемку на избирательном участке № 5319.

«Приехал наряд из четырех правоохранителей, коллегу задержали. Они сказали, что внутри участка снимать запрещено. Больше никаких объяснений нам не дали. Он пробыл в Ак-Буринском отделе милиции УВД Оша примерно 40 минут. Только после того, как приехал наш шеф-редактор, Аярбека отпустили», — рассказали редакции.

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