08:56
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Общество

Ввозить сельскохозяственных животных хотят разрешить без уплаты налогов

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов нашло способ обеспечить население мясом. Оно предлагает освободить от уплаты НДС ввоз сельскохозяйственных животных. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, с 2013 года в отрасли животноводства республики наблюдается тенденция роста как поголовья сельскохозяйственных животных, так и объема производства продукции животноводства. Но, несмотря на это, имеющееся поголовье сельскохозяйственных животных не обеспечивает население мясом согласно физиологическим нормам.

По итогам 2020 года обеспеченность мясом по норме за счет собственного производства составляет всего 59,3 процента.

«Чтобы решить вопрос обеспечения населения мясом, согласно физиологическим нормам, возникла необходимость по отмене НДС на импорт сельскохозяйственных животных», — подчеркнули в Минсельхозе.

В ведомстве со ссылкой на Нацстатком сказали, что в 2020 году в республику завезено всего 17 тысяч 296 голов крупного рогатого скота, из них 2 тысячи 826 — племенного направления и 14 тысяч 470 — товарного скота. В бюджет страны поступило НДС на 42 миллиона 19,2 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189835/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз призвал кыргызстанцев высаживать деревья
Срубить «капусту» не получилось. Что выращивать, чтоб не остаться в убытке?
Правительство ввело запрет на экспорт сахара и растительного масла
Минсельхоз предлагает временно запретить вывоз минеральных удобрений
Россия готова поставлять в Кыргызстан пшеницу, семена подсолнечника и сахар
Запасов сахара в Кыргызстане хватит только на три месяца
Тилек Токтогазиев: Мы смогли бы реализовать больше идей, если бы дали время
Тилек Токтогазиев рассказал о механизмах регулирования цен на мясо
Задача Минсельхоза — не глубокая переработка, а экспорт мяса
Более 6 миллиардов сомов выделит Минсельхоз на поддержку фермеров
Популярные новости
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Бизнес
Как найти детей с&nbsp;помощью любого телефона? Расскажите друзьям и&nbsp;знакомым Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым
Пополнил кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграл автомобиль! Пополнил кошелек «О!Деньги» и выиграл автомобиль!
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
13 апреля, вторник
08:47
В Бишкеке на улице Ахунбаева в микрорайоне «Джал» нет тротуара В Бишкеке на улице Ахунбаева в микрорайоне «Джал» нет т...
08:33
Местные выборы. Официальные итоги ЦИК огласит не раньше 2 мая
08:19
Ввозить сельскохозяственных животных хотят разрешить без уплаты налогов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:05
Месяц Рамазан. Сегодня начался мусульманский пост
12 апреля, понедельник
23:54
Xiaomi анонсировала экстремальный флагман Mi 11X на Snapdragon 888
23:11
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Мультфильм «Душа» среди них
22:48
Русская православная церковь подготовила документ, регламентирующий экзорцизм
22:29
Опасная дорога. На улице Никитина в Бишкеке под асфальтом образовался провал
22:06
Позовите Кантай! Социальный проект по защите женщин и детей запустили в Бишкеке