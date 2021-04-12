Коррупция в аэропорту. Суд не стал переквалифицировать обвинение Эмиру Чукуеву

Ленинский районный суд Бишкека не стал переквалифицировать обвинение, предъявленное экс-главе аэропорта «Манас» Эмиру Чукуеву. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

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По его словам, решение судьи обжаловано в Бишкекском городском суде.

«Мы просили переквалифицировать обвинение, предъявляемое Эмиру Чукуеву, однако суд отказал нам в этом. Адвокаты подали в Бишкекский горсуд апелляционную жалобу. Мы также заявили ходатайство в Генпрокуратуру о том, чтобы расследование уголовного дела передали в следственную службу МВД, поскольку управлению внутренних дел на транспорте не доверяем», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.