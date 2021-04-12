18:26
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Коррупция в аэропорту. Суд не стал переквалифицировать обвинение Эмиру Чукуеву

Ленинский районный суд Бишкека не стал переквалифицировать обвинение, предъявленное экс-главе аэропорта «Манас» Эмиру Чукуеву. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

Читайте по теме
Оказывают давление через отца и мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция

По его словам, решение судьи обжаловано в Бишкекском городском суде.

«Мы просили переквалифицировать обвинение, предъявляемое Эмиру Чукуеву, однако суд отказал нам в этом. Адвокаты подали в Бишкекский горсуд апелляционную жалобу. Мы также заявили ходатайство в Генпрокуратуру о том, чтобы расследование уголовного дела передали в следственную службу МВД, поскольку управлению внутренних дел на транспорте не доверяем», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189789/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Штраф в 260 тысяч сомов. Директора ГУ «Кадастр» признали виновным в коррупции
В департаменте дорожного хозяйства Минтранса выявили коррупцию
Коррупция в аэропорту. Экспертиза покажет состояние здоровья Мурата Примбердиева
Не будь равнодушным. Кайрат Примбердиев выпустил социальный трек и клип
Аэропорт «Манас» не будет передаваться под управление зарубежных компаний
Основная проблема кыргызстанцев — безработица. Итоги опроса МРИ
Продажа радиочастот. Двоих обвиняемых приговорили к штрафу
Дело Гульбары Калиевой. Активисты встали на защиту экс-главы Верховного суда
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замминистра отпустили под подписку о невыезде
Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Популярные новости
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Бизнес
Как найти детей с&nbsp;помощью любого телефона? Расскажите друзьям и&nbsp;знакомым Как найти детей с помощью любого телефона? Расскажите друзьям и знакомым
Пополнил кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;выиграл автомобиль! Пополнил кошелек «О!Деньги» и выиграл автомобиль!
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
12 апреля, понедельник
18:15
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной во...
18:07
В Джалал-Абаде пчеловод убил краснокнижного медведя, ударив палкой по голове
18:02
Коррупция в аэропорту. Суд не стал переквалифицировать обвинение Эмиру Чукуеву
17:48
Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили
17:43
Жизнь дороже. Кабмин запустил ролики о важности социальной дистанции