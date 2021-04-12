В Бишкеке 12 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 13 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
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9.40-14.00 — отрезки улиц Магаданской, Баялинова, бульвара Эркиндик.
У кого намечается той
Абдумажит Юсуров
Родился 12 апреля 1964 года в селе Ирдык Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Бактыбек Алайчиев
Родился 12 апреля 1965 года в Оше. Первый заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области.
Муса уулу Темир
Родился 12 апреля 1992 года в селе Ача-Кайынды Нарынской области. Мастер спорта КР по волейболу, член национальной сборной Кыргызстана.
Памятные даты
Состоялась премьера первой кыргызской оперы «Айчурек»
Впервые «Айчурек», написанную приглашенными из Москвы Владимиром Власовым и Владимиром Фере в содружестве с кыргызским композитором Абдыласом Малдыбаевым, показали 12 апреля 1939 года. Либретто на сюжет о Лунной красавице из эпоса «Манас» создали поэты Джусуп Турусбеков, Джоомарт Боконбаев и Кубанычбек Маликов.
В опере показан момент нападения полчищ Чынкожо и Толтоя на Ахун-хана с целью забрать красавицу Айчурек, просватанную за Семетея. Айчурек находит Семетея, и тот изгоняет захватчиков с земли Ахун-хана, освобождая его народ от рабства.
Всемирный день авиации и космонавтики
Весь мир отмечает День авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос) — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Как праздник этот день установлен в 1962 году, а международный статус получил в 1968-м на конференции Международной авиационной федерации.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Николай Пржевальский
Родился 12 апреля (31 марта) 1839 года в деревне Кимборово, ныне в Починковском районе Смоленской области. Русский географ, этнограф, исследователь Центральной Азии, генерал-майор.
Среди его знаменитых путешествий по регионам Уссури (1867-1869), Монголии, Тибету выделяются четыре путешествия по Центральной и Внутренней Азии (1870-1885).
Крупнейшей заслугой Николая Пржевальского является географическое и естественно-историческое исследование горной системы Куньлуня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лобнора и Кукунора и истоков Желтой реки.
Кроме того, он открыл целый ряд новых форм животных, а также собрал громадные зоологические и ботанические коллекции, заключающие в себе много новых форм, в дальнейшем описанных специалистами.
Академия наук и ученые общества всего света приветствовали открытия Николая Пржевальского. Петербургская Академия наук наградила его медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».
Умер 1 ноября (20 октября) 1888-го в Караколе. По его просьбе похоронен на берегу Иссык-Куля.
Именем Пржевальского названы ледник на Алтае, хребет в Куньлуне, многие виды растений и животных, в том числе лошадь Пржевальского.
Родился ученый Озгоруш Шаршекеев
Родился 12 апреля 1935-го в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области.
В 1960-1997 годах работал преподавателем, аспирантом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Кыргызского национального университета. С 2010-го до конца жизни был профессором кафедры теоретической физики.
Озгоруш Шаршекеев был одним из немногих ученых, проводивших научные исследования по изучению космоса.
Опубликовано и издано более 100 его научных трудов, из них 3 монографии, а также ряд книг на кыргызском языке для учеников средних школ.
За значительный вклад в развитие кыргызской науки и педагогики награжден званием «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (1993), медалью «Данк» (2001), был лауреатом Государственной премии в области науки и техники (2002), в 2010 году удостоен звания «Народный учитель Кыргызской Республики».
Умер в 2017-м.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
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