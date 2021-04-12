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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 13 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.40-14.00 — отрезки улиц Магаданской, Баялинова, бульвара Эркиндик.

У кого намечается той

Абдумажит Юсуров

Родился 12 апреля 1964 года в селе Ирдык Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Бактыбек Алайчиев

Родился 12 апреля 1965 года в Оше. Первый заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области.

Муса уулу Темир

Родился 12 апреля 1992 года в селе Ача-Кайынды Нарынской области. Мастер спорта КР по волейболу, член национальной сборной Кыргызстана.

Памятные даты

Состоялась премьера первой кыргызской оперы «Айчурек»

24.kg
Фото 24.kg. Сцена из оперы «Айчурек»

Впервые «Айчурек», написанную приглашенными из Москвы Владимиром Власовым и Владимиром Фере в содружестве с кыргызским композитором Абдыласом Малдыбаевым, показали 12 апреля 1939 года. Либретто на сюжет о Лунной красавице из эпоса «Манас» создали поэты Джусуп Турусбеков, Джоомарт Боконбаев и Кубанычбек Маликов.

В опере показан момент нападения полчищ Чынкожо и Толтоя на Ахун-хана с целью забрать красавицу Айчурек, просватанную за Семетея. Айчурек находит Семетея, и тот изгоняет захватчиков с земли Ахун-хана, освобождая его народ от рабства.

Всемирный день авиации и космонавтики

Весь мир отмечает День авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос) — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Как праздник этот день установлен в 1962 году, а международный статус получил в 1968-м на конференции Международной авиационной федерации.

из интернета
Фото из интернета
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Николай Пржевальский

из интернета
Фото из интернета. Николай Пржевальский

Родился 12 апреля (31 марта) 1839 года в деревне Кимборово, ныне в Починковском районе Смоленской области. Русский географ, этнограф, исследователь Центральной Азии, генерал-майор.

Среди его знаменитых путешествий по регионам Уссури (1867-1869), Монголии, Тибету выделяются четыре путешествия по Центральной и Внутренней Азии (1870-1885).

Крупнейшей заслугой Николая Пржевальского является географическое и естественно-историческое исследование горной системы Куньлуня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лобнора и Кукунора и истоков Желтой реки.

Кроме того, он открыл целый ряд новых форм животных, а также собрал громадные зоологические и ботанические коллекции, заключающие в себе много новых форм, в дальнейшем описанных специалистами.

из интернета
Фото из интернета. Лошадь Пржевальского

Академия наук и ученые общества всего света приветствовали открытия Николая Пржевальского. Петербургская Академия наук наградила его медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».

Умер 1 ноября (20 октября) 1888-го в Караколе. По его просьбе похоронен на берегу Иссык-Куля.

Именем Пржевальского названы ледник на Алтае, хребет в Куньлуне, многие виды растений и животных, в том числе лошадь Пржевальского.

Родился ученый Озгоруш Шаршекеев

из интернета
Фото из интернета. Озгоруш Шаршекеев

Родился 12 апреля 1935-го в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области.

В 1960-1997 годах работал преподавателем, аспирантом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Кыргызского национального университета. С 2010-го до конца жизни был профессором кафедры теоретической физики.

Озгоруш Шаршекеев был одним из немногих ученых, проводивших научные исследования по изучению космоса.

Опубликовано и издано более 100 его научных трудов, из них 3 монографии, а также ряд книг на кыргызском языке для учеников средних школ.

За значительный вклад в развитие кыргызской науки и педагогики награжден званием «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» (1993), медалью «Данк» (2001), был лауреатом Государственной премии в области науки и техники (2002), в 2010 году удостоен звания «Народный учитель Кыргызской Республики».

Умер в 2017-м.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189458/
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