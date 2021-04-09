Что делать, если вы столкнулись с насилием? Номера телефонов, куда можно звонить

Если вы оказались в одном пространстве с агрессором, главная задача — выжить и свести к минимуму вред для себя и близких. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья (РЦУЗ) в Twitter.

Согласно советам РЦУЗ, необходимо «сглаживать углы» и уходить от конфликта. «Старайтесь не спорить и выполнять требования агрессора. Если возникла угроза жизни и здоровью, постарайтесь сразу же покинуть место, где находится агрессор. Звоните в милицию или обратитесь к людям на улице, попросите вызвать медиков и зафиксируйте травмы», — пишут представители центра.

Если вы решили сбежать от агрессора, никогда не показывайте и не сообщайте об этом ему. Он сделает все, чтобы этого не допустить. Уходите, когда агрессора нет рядом. РЦУЗ

«Если вы живете с агрессором, начинайте прорабатывать план ухода из дома. Найдите убежище через кризисные центры, друзей, родных. Заранее соберите «тревожный чемоданчик»: паспорт и другие документы, лекарства, деньги, предметы личной гигиены», — советует РЦУЗ.