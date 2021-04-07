13:24
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Общество

В Бишкекском городском перинатальном центре родилась тройня

В Бишкекском городском перинатальном центре родилась тройня. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, малыши появились на свет еще 11 марта, почти месяц они находились в центре, где проходили второй этап выхаживания, получали симптоматическое лечение.

Вес мальчиков при рождении — 1,36 килограмма, 1,28 килограмма и 1 килограмм. «27-летняя мама детей родила мальчиков естественным путем. На сегодня состояние новорожденных удовлетворительное, 9 апреля их готовят к выписке», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189084/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкекском перинатальном центре родилась тройня
Одна колыбель на троих. Как выглядит кровать для тройни Садыра, Нургожо и Жапара
Тройняшкам Садыру, Нуркожо и Жапару подарили кровать и 3 тонны угля
В Бишкеке родилась тройня. Мальчиков назвали Садыр, Жапар, Нургожо
В роддоме № 6 скончалась молодая женщина, которая родила двойню
В Бишкеке родилась тройня
В Бишкеке родилась седьмая за год тройня
В Бишкеке родилась тройня
Еще одна тройня родилась в городе Ош
В городе Ош родилась тройня
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Неделя-24. Коронавирус наступает, а&nbsp;у&nbsp;нас выборы и&nbsp;референдум Неделя-24. Коронавирус наступает, а у нас выборы и референдум
Бизнес
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
&laquo;KICB Банк&raquo; с&nbsp;партнерами посадили более 14&nbsp;тысяч саженцев «KICB Банк» с партнерами посадили более 14 тысяч саженцев
MegaCom приглашает на&nbsp;традиционный велопробег в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на традиционный велопробег в городе Ош
7 апреля, среда
13:21
В Бишкеке сбили подростка и девочку. Пострадавшие в тяжелом состоянии В Бишкеке сбили подростка и девочку. Пострадавшие в тяж...
13:13
Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
13:00
В Бишкекском городском перинатальном центре родилась тройня
12:40
Похищение девушки в Бишкеке. Милиция ищет мужчин, которые ее увезли
12:20
Езда по встречке. В Бишкеке водители маршруток вновь нарушают ПДД