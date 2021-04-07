В Бишкекском городском перинатальном центре родилась тройня. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, малыши появились на свет еще 11 марта, почти месяц они находились в центре, где проходили второй этап выхаживания, получали симптоматическое лечение.

Вес мальчиков при рождении — 1,36 килограмма, 1,28 килограмма и 1 килограмм. «27-летняя мама детей родила мальчиков естественным путем. На сегодня состояние новорожденных удовлетворительное, 9 апреля их готовят к выписке», — отметили в ведомстве.