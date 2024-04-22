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Общество

Тройня родилась в Бишкеке

В Бишкеке родилась тройня. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, мальчики появились на свет 19 апреля в Городском перинатальном центре путем кесарева сечения.

35-летняя жительница Оша поступила на 33-й неделе беременности с угрозой ранних родов. Это ее вторые роды. Мальчики родились весом 1 тысяча 930 граммов и двое по 2 тысячи 660 граммов.

Первые сутки детей наблюдали в реанимации. На сегодня они находятся в отделении на втором этапе выхаживания недоношенных детей. Состояние новорожденных и родильницы удовлетворительное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292243/
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