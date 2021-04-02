В Александровке чиновник возместил присвоенные бюджетные деньги

ГКНБ выявил факты злоупотреблений должностными полномочиями со стороны экс-главы Александровского айыльного аймака Московского района Б. И. Ю. и начальника МП «Александровка» («Таза-Айыл») Н. С. А. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в сентябре 2020 года эти лица подписали фиктивный договор о проведении рекультивации и очистки мусорного полигона в селе Александровка. Государству причинен ущерб на сумму более 1 миллиона сомов.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Гражданин Б. И. Ю. полностью вернул ранее присвоенные им деньги государству», — сказали в пресс-центре.