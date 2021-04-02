Китай передал Минздраву очередную партию гумпомощи на 63 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в качестве гуманитарной помощи переданы одноразовая медицинская защитная одежда, хирургические одноразовые стерилизованные резиновые перчатки, хирургические маски, защитные медицинские маски для лица, медицинские защитные очки, одноразовые бахилы, одноразовые медицинские халаты, одноразовые медицинские шапочки, неинвазивный ИВЛ-аппараты, аппарат ПЦР-система в реальном времени, аппарат-система экстракции нуклеиновой кислоты.

Министр Алымкадыр Бейшеналиев отметил весомый вклад правительства КНР в противостоянии Кыргызстана пандемии COVID-19 и выразил благодарность за поддержку кыргызско-китайского стратегического партнерства на высоком уровне и приверженность к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.