В формате барахолки. В Бишкеке прошла выставка современного искусства

В галерее «Дубовый парк» состоялась ежегодная первоапрельская выставка современного искусства. В этот раз она прошла в формате барахолки.
Журналист 24.kg посетила необычное мероприятие и узнала, как бутылка коньяка может заменить год обучения и почему семечки так важны для художника.
Натюрморт на четверочкуСвои работы представили художники из Бишкека, Алматы, Нурсултана и Ташкента. Посетители смогли ознакомиться с более 30 артефактами в виде небольшой инсталляции или ассамбляжа на своем лотке площадью в 1 квадратный метр.
Как отмечают организаторы, у вещей на барахолке всегда есть своя история, она несет отпечаток времени и личности владельца. Важен момент торга, общения, контакта хозяина выставляемой вещи и покупателя. Будущий владелец выступает своеобразным жюри, поддерживая художника своей покупкой.
Мунара Абдукахарова в своей инсталляции выразила воспоминания о прожитой жизни студента и продает ее за 8 тысяч 500 сомов. Когда художница обучалась на 2-м курсе, она узнала, что ее одногруппники-прогульщики, чтобы сдать зачеты и экзамены по предметам «Живопись» и «Рисунок», каждый раз носили преподавателям по бутылке коньяка.
«Я была не особо удивлена, но вскоре узнала еще одну деталь таких «разводов». Дело в том, что и у меня, и у этих ребят в зачетке стояла четверка за «Рисунок» и «Живопись». И мне было тогда жутко обидно за этот факт: на бумажке выходит, что мы одинаковые, хотя опыт совершенно разный. Они накрывали натюрморт с коньяком на четверочку в зачете, тогда как мой натюрморт был полон одушевленных персонажей, предметов, близких к сердцу, и с ними связанных историй. Я решила, что мои четверки в зачетке — это не скучные цифры с личной подписью преподавателя, а воспоминания о прожитой жизни студента», — объяснила свою идею Мунара Абдукахарова.
Портреты из словОднажды, когда казахстанец Асхат Ахмедияров начал заниматься частным извозом, пассажир украл у него телефон. Он обратился в полицию, и тогда следователь попросил его описать внешность похитителя. Молодой художник попросил бумагу и быстро написал портрет вора.
«Мое сокровище — навороченный кнопочный телефон — так и не нашли, но с тех пор меня часто приглашают в полицию, чтобы написал портреты преступников со слов потерпевших за небольшой гонорар. Оригиналы некоторых работ я оставил себе, выполнив запросы следователей отсканированными копиями», — отметил художник.
Один портрет он продает за 4 тысячи сомов, всю версию — за 50 тысяч 370 сомов.
Хотелось быть художницей, но семечки продаюКыргызстанка Гоща Бичык представила на барахолке пустое место, которое можно заполнить собственными идеями, лузгая семечки.
«Барахолка для меня наполнена необходимостью занимать время и пространство голосами и продаваемыми товарами. Речь идет в толпе и голосах с какими-то случайными островками спокойной пустоты. Мне нечего продавать, только мое присутствие и, может быть, какие-то мысли», — говорит автор.
Куратор ежегодного первоапрельского конкурса Улан Жапаров рассказал, что выставка проходит с 2003-го, однако в этом году она имеет значительные отличия.
«Проект, как пазл. Человеку определенная вещь не нужна, он ее продает тому, кто нуждается в ней. Поэтому мы и назвали выставку в этом году «Барахолкой». Посетители не только могут посмотреть, но и купить любую инсталляцию. Торг, конечно же, уместен», — отметил он.