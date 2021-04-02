В формате барахолки. В Бишкеке прошла выставка современного искусства

В галерее «Дубовый парк» состоялась ежегодная первоапрельская выставка современного искусства. В этот раз она прошла в формате барахолки.

Журналист 24.kg посетила необычное мероприятие и узнала, как бутылка коньяка может заменить год обучения и почему семечки так важны для художника.

Натюрморт на четверочку

Свои работы представили художники из Бишкека, Алматы, Нурсултана и Ташкента. Посетители смогли ознакомиться с более 30 артефактами в виде небольшой инсталляции или ассамбляжа на своем лотке площадью в 1 квадратный метр.

Как отмечают организаторы, у вещей на барахолке всегда есть своя история, она несет отпечаток времени и личности владельца. Важен момент торга, общения, контакта хозяина выставляемой вещи и покупателя. Будущий владелец выступает своеобразным жюри, поддерживая художника своей покупкой.

Мунара Абдукахарова в своей инсталляции выразила воспоминания о прожитой жизни студента и продает ее за 8 тысяч 500 сомов. Когда художница обучалась на 2-м курсе, она узнала, что ее одногруппники-прогульщики, чтобы сдать зачеты и экзамены по предметам «Живопись» и «Рисунок», каждый раз носили преподавателям по бутылке коньяка.

Фото 24.kg. Инсталляция «Натюрморт на четверочку»

«Я была не особо удивлена, но вскоре узнала еще одну деталь таких «разводов». Дело в том, что и у меня, и у этих ребят в зачетке стояла четверка за «Рисунок» и «Живопись». И мне было тогда жутко обидно за этот факт: на бумажке выходит, что мы одинаковые, хотя опыт совершенно разный. Они накрывали натюрморт с коньяком на четверочку в зачете, тогда как мой натюрморт был полон одушевленных персонажей, предметов, близких к сердцу, и с ними связанных историй. Я решила, что мои четверки в зачетке — это не скучные цифры с личной подписью преподавателя, а воспоминания о прожитой жизни студента», — объяснила свою идею Мунара Абдукахарова.

Портреты из слов

Однажды, когда казахстанец Асхат Ахмедияров начал заниматься частным извозом, пассажир украл у него телефон. Он обратился в полицию, и тогда следователь попросил его описать внешность похитителя. Молодой художник попросил бумагу и быстро написал портрет вора.

«Мое сокровище — навороченный кнопочный телефон — так и не нашли, но с тех пор меня часто приглашают в полицию, чтобы написал портреты преступников со слов потерпевших за небольшой гонорар. Оригиналы некоторых работ я оставил себе, выполнив запросы следователей отсканированными копиями», — отметил художник.

Фото 24.kg. Портреты подозреваемых

Один портрет он продает за 4 тысячи сомов, всю версию — за 50 тысяч 370 сомов.

Хотелось быть художницей, но семечки продаю

Кыргызстанка Гоща Бичык представила на барахолке пустое место, которое можно заполнить собственными идеями, лузгая семечки.

«Барахолка для меня наполнена необходимостью занимать время и пространство голосами и продаваемыми товарами. Речь идет в толпе и голосах с какими-то случайными островками спокойной пустоты. Мне нечего продавать, только мое присутствие и, может быть, какие-то мысли», — говорит автор.

Фото 24.kg. Инсталляция «Хотелось быть художницей, но семечки продаю»

Куратор ежегодного первоапрельского конкурса Улан Жапаров рассказал, что выставка проходит с 2003-го, однако в этом году она имеет значительные отличия.

«Проект, как пазл. Человеку определенная вещь не нужна, он ее продает тому, кто нуждается в ней. Поэтому мы и назвали выставку в этом году «Барахолкой». Посетители не только могут посмотреть, но и купить любую инсталляцию. Торг, конечно же, уместен», — отметил он.