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Общество

В пункте пропуска «Чалдыбар» скопилось около 30 грузовиков

По состоянию на 17.30 в пункте пропуска «Чалдыбар-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 30 грузовых автотранспортных средств. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы.

Сегодня зафиксировано замедление темпов пропуска транспортных средств через границу. Причины задержки пропуска грузовых автотранспортных средств выясняются по линии пограничных представителей Кыргызстана и Казахстана.

«Обстановка на кыргызско-казахском участке госграницы стабильная. Контрольно-пропускные пункты функционируют в штатном режиме. С кыргызской стороны отсутствуют ограничения для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля при наличии у них соответствующих документов. Со стороны водителей и грузоперевозчиков к работе Пограничной службы ГКНБ претензий нет. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188504/
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