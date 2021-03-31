Дело Курсана Асанова. Команду о штурме дома Атамбаева давал глава МВД

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания допрошен свидетель Арсланбек Ырысов.

По его словам, 8 августа 2019 года всех сотрудников милиции подняли по тревоге. Сначала правоохранителям сказали ехать в сторону села Чон-Таш, затем маршрут изменился и их отправили в Кой-Таш.

«Количество личного состава, который там находился, я не знаю. Мы были в КамАЗе. По пути были препятствия — на дороге лежали камни, тополя. Все это ребята убирали руками. По рации нам поступило указание заехать на территорию дома Атамбаева. Так как забор высокий, мы протаранили ворота. Когда заехали на территорию, там были гражданские лица. Команды нам по рации давал Кашкар Джунушалиев (в то время глава МВД. — Прим. 24.kg)», — сказал Арсланбек Ырысов.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.