15:31
USD 84.78
EUR 99.58
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Команду о штурме дома Атамбаева давал глава МВД

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания допрошен свидетель Арсланбек Ырысов.

По его словам, 8 августа 2019 года всех сотрудников милиции подняли по тревоге. Сначала правоохранителям сказали ехать в сторону села Чон-Таш, затем маршрут изменился и их отправили в Кой-Таш.

«Количество личного состава, который там находился, я не знаю. Мы были в КамАЗе. По пути были препятствия — на дороге лежали камни, тополя. Все это ребята убирали руками. По рации нам поступило указание заехать на территорию дома Атамбаева. Так как забор высокий, мы протаранили ворота. Когда заехали на территорию, там были гражданские лица. Команды нам по рации давал Кашкар Джунушалиев (в то время глава МВД. — Прим. 24.kg)», — сказал Арсланбек Ырысов.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188313/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замминистра отпустили под подписку о невыезде
Суд по делу Курсана Асанова перенесен: в ГКНБ не хватает людей для конвоирования
Дело о беспорядках. Курсана Асанова оставили под стражей
Курсана Асанова доставили в суд. Он не раскаивается в содеянном
Супруга Курсана Асанова перенесла инсульт, но ее продолжают вызывать на допросы
Дело Курсана Асанова. Супруге экс-замминистра назначили судмедэкспертизу
Арестованный Курсан Асанов по решению суда будет переведен в СИЗО ГКНБ
Курсан Асанов до сих пор находится в ИВС ГУВД Бишкека
Мать убитого сотрудника «Альфы» подает в суд заявление на Равшана Джеенбекова
В тюрьму! Полпред президента в ЖК обвинил депутатов в огульной критике властей
Популярные новости
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Российская авиакомпания открывает чартеры в&nbsp;Бишкек. Узнай маршруты Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
31 марта, среда
15:26
Дело Курсана Асанова. Команду о штурме дома Атамбаева давал глава МВД Дело Курсана Асанова. Команду о штурме дома Атамбаева д...
15:13
Как кыргызстанцы будут отдыхать в мае
15:11
Экономика Кыргызстана начнет расти благодаря денежным переводам
15:08
Экономики стран Евразийского банка развития адаптировались к пандемии COVID-19
15:01
Нариман Тюлеев: «Безопасный город» для народа, а не для бизнеса