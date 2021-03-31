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Общество

Центры обслуживания населения будут работать до 22.00

В целях повышения качества предоставляемых госуслуг для населения ЦОНы будут работать до 22.00. Об этом сообщает ГРС.

По данным ведомства, прорабатывается вопрос о запуске пилотного проекта о режиме работы ЦОНов в Бишкеке и Оше. Пилот будет опробироваться лишь в двух ЦОНах. Режим работы в этих центрах обслуживания населения будет продлен до 22.00.

Новшество касается лишь ЦОНов в Бишкеке на проспекте Жибек Жолу, 381, который планируется открыть 10 апреля, а также № 1 в Оше.

Пилот продлится три месяца: в Бишкеке — с 10 апреля по 10 июля, в Оше — с 1 апреля по 1 июля.

По итогам пилота будут проведены анализ и мониторинг эффективности проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188307/
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