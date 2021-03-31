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Общество

Новый формат. В Кыргызстане проходит исследовательская онлайн-выставка

В Кыргызстане проходит исследовательская онлайн-выставка «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня». До 7 апреля ее можно посмотреть в инстаграм-аккаунте и на сайте художественного коллектива СИ.

Как сообщили организаторы, выставка — это представление визуального, образного языка художниц, живших и работавших в Советском Кыргызстане. Она рассказывает историю изобразительного искусства Кыргызстана с 1930 по 1990 годы.

«Исследовательская выставка «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня» — это публичная архивация и циркуляция образов работ художниц через исследование материалов библиотеки Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, их обработку и систематизацию», — рассказали исследователи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188256/
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