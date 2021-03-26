В Бишкеке и Оше пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Адреса

В Бишкеке в субботу и воскресенье пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, фермеры начнут работу с 10.00.
Ярмарки пройдут:
- на улице Раззакова на отрезке между улицами Токтогула и Киевской;
- на пересечении улиц Торокула Айтматова и Токтогула (Набережная в микрорайоне «Восток-5»).
В муниципалитете отметили, что на ярмарках будет представлена продукция отечественных производителей по ценам ниже рыночных.
В Оше ярмарка пройдет в субботу на центральной площади. «На ней будут представлены продовольственные товары, продукция сельского хозяйства, в том числе молочная продукция, куриное мясо, рыба», — добавили в пресс-службе мэрии южной столицы.