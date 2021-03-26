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Общество

В Бишкеке и Оше пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Адреса

В Бишкеке в субботу и воскресенье пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, фермеры начнут работу с 10.00.

Ярмарки пройдут:

  • на улице Раззакова на отрезке между улицами Токтогула и Киевской;
  • на пересечении улиц Торокула Айтматова и Токтогула (Набережная в микрорайоне «Восток-5»).

В муниципалитете отметили, что на ярмарках будет представлена продукция отечественных производителей по ценам ниже рыночных.

В Оше ярмарка пройдет в субботу на центральной площади. «На ней будут представлены продовольственные товары, продукция сельского хозяйства, в том числе молочная продукция, куриное мясо, рыба», — добавили в пресс-службе мэрии южной столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187748/
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