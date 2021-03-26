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Общество

Еще 20 медицинских машин из Узбекистана распределили между больницами страны

Медицинским учреждениям Кыргызстана передали 20 автомобилей скорой помощи. Машины распределили возле Дома правительства.

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Авто Volkswagen Caddy Cargo и Isuzu D-Max 4×2 передал Узбекистан в качестве гуманитарной помощи в рамках прошедшего визита президента Садыра Жапарова в соседнюю страну.

Отмечается, что в Баткен отправят две машины, в Кара-Суу — 1, Ош — 2, Сузак — 1, Талас — 1, Панфиловский район — 1, Иссык-Куль — 2, Нарын — 1, Управление делами президента и правительства — 2 машины, Девятая служба ГКНБ — 1, Ноокат — 1, Южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии — 1, Талас — 1, Сокулукский район — 1, Ак-Талинский район — 1, Бишкек — 1.

Ранее медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафных денег проекта «Безопасный город». Их распределили между медицинскими учреждениями семи областей республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187659/
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