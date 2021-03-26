Парк, многоэтажный дом, пристройки к школам. Что будет строить мэрия в 2021 году

В мэрии Бишкека рассказали, чем будет заниматься управление капитального строительства в 2021 году.

По ее данным, муниципалитет планирует начать строительство многоэтажного жилого дома на улице Молдокулова в жилом массиве «Кок-Жар» в рамках долевого строительства.

Для проведения инженерных сетей к домам горожан планируется построить канализационные сети протяженностью 6,6 километра. В южной зоне Бишкека — провести более 5 километров магистральных и около 4 километров канализационных сетей за счет средств строительных компаний.

«Для здорового отдыха горожан планируем завершить строительство парка, расположенного на перекрестке улиц Байтика Баатыра и Токомбаева, и физкультурно-оздоровительного комплекса СДЮСШОР в микрорайоне «Восток-5», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что начата разработка проектов газовых котельных в еще 14 школах.

«Управление капитального строительства продолжает работу по увеличению мощности образовательных организаций. В этом году планируется строительство нового учебного корпуса школы № 6 и детского сада № 12. Также будут завершены работы по пристройке спортивного зала школы № 68, возведению нового здания школы № 75 и детской школы искусств № 9, усилению конструкции детского сада № 31 и школы № 10, реконструкции детсада «Сетунь» и возведению пристройки к детсаду № 4, а также школам № 40 и 20. Также будет выполнена корректура проекта «Капитальный ремонт с усилением несущих конструкций зданий школы № 76», — отметили в мэрии.



По линии здравоохранения планируется строительство центра семейной медицины (ЦСМ) со станцией скорой помощи на пять автомашин на улице Молдокулова в жилом массиве «Кок-Жар».

«Кроме того, будут возведены пристройка ЦСМ № 14, новый ЦСМ на улице Северной, 31 в жилмассиве «Чон-Арык», филиал ЦСМ № 1 на улице Сельсоветской в «Кызыл-Аскере» и соматический корпус ГКБ № 1 на 500 коек. В плане работ УКС есть и реконструкция с надстройкой и перепрофилирование здания прачечной родильного дома № 4 под станцию скорой помощи и скрининг-центра со строительством боксов на 10 автомашин на улице Суеркулова, 1/1. Сейчас идет процесс разработки проектов», — отметили в мэрии.

По разделу «Капитальный ремонт» УКС отремонтирует муниципальные объекты образования, здравоохранения, социальной защиты и другие муниципальные здания и сооружения.

«В этом году начата реализация второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств КНР, где предусматривается реконструкция и строительство 60 городских улиц общей протяженностью 70,78 километра. На 2021 год предусмотрена реконструкция 44 улиц, на 2022-й — 16 улиц и пяти мостов», — добавили в мэрии.