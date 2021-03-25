К митингующим у Дома правительства вышла заведующая сектором по приему граждан Айнура Эшенкулова и сообщила, что завтра в 9.00 их примет первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Фото 24.kg. Митингующие у общественной приемной правительства

«У вас очень сложная ситуация. Мы организуем встречу с вице-премьер-министром, но Артем Новиков тоже не волшебник — чтобы решить проблему, потребуется время. Мы записали имена нескольких участников митинга. Они зайдут и всю суть проблемы расскажут. Ответ получите от них, после чего решите, что вам делать дальше. Мы постараемся организовать и встречу с президентом, но это не дело одного дня», — обратилась она к митингующим.