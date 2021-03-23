У 13 столичных школ нет госактов на земельные участки

Из 109 столичных школ на 96 оформлены государственные акты бессрочного пользования земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, управление муниципального имущества (УМИ) усиленно работает над возвращением земельных участков, зданий соцучреждений и узаконением незарегистрированных объектов за муниципалитетом.

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«Из 90 детских садов оформлено 72 объекта, 18 проектов постановлений находятся на согласовании. Из 89 объектов здравоохранения у 45 имеются красные книги, 29 не требуют оформления в связи с нахождением на первом этаже жилых домов. Также из 59 контрольно-диспетчерских пунктов (КДП) оформлено 27 актов, 32 — на стадии регистрации», — отметили в мэрии.