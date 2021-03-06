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Общество

В Иссык-Кульской области начали строить два медицинских центра

В Иссык-Кульской области прошли церемонии закладки капсулы двух новых зданий: филиала Тюпского центра общеврачебной практики (ЦОВП) в селе Санташ и группы семейных врачей в селе Кутургу. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и соцразвития.

Строительство полностью финансирует Международное общественное объединение «Центр Ас-Сафа». Общая стоимость двух зданий составляет 34 миллиона сомов.

«Двухэтажное здание ЦОВП общей площадью 702 квадратных метра будет включать в себя стационарное отделение на 16 коек и ГСВ. ГСВ в селе Кутургу общей площадью 280 квадратных метров рассчитана на 20 коек. После завершения строительства объединение поставит необходимое медицинское оборудование международного класса, мягкий и твердый инвентарь. Предварительно планируется, что строительство зданий будет закончено в декабре 2021 года», — отметили в МЗиСР.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что это не первая помощь, которую оказывает Общественное объединение «Ас-Сафа». «В прошлом году в период пандемии был передан аппарат ИВЛ Республиканской клинической инфекционной больнице, около 2 миллионов сомов перечислено на специальный счет по борьбе с коронавирусом, открытый в Минфине. Благодаря фонду построены два новых отделения в Национальном центре охраны материнства и детства, родильный дом в Токмаке и другие», — отметил он.

Всего общественное объединение построило 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 10 групп семейных врачей, 4 родильных дома, 2 корпуса для ЛОВЗ и 2 корпуса в Национальном центре охраны материнства и детства.

Кроме того, ОО «Центр Ас-Сафа» на данный момент строит пятиэтажное онкологическое отделение для детей при НЦОМиД в Бишкеке, 8 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), ГСВ и общежитие для психоневрологического интерната в Токмаке. Планируется строительство двухэтажной больницы в селе Кулунду Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185684/
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