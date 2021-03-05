В городе Ош каждую субботу будут проходить ярмарки сельхозпродукции

В Оше завтра на центральной площади организуют ярмарку сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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«Муниципалитет приглашает всех горожан и гостей города посетить ярмарку. Приглашаем также фермеров и предпринимателей. Отметим, что ярмарка будет проходить каждую субботу в течение марта на центральной площади Оша. Каждый фермер и предприниматель сможет выставить свою продукцию, фрукты и овощи по оптовым ценам. Участникам предоставят специальные палатки», — рассказали в мэрии.

Напомним, что в эти выходные в Бишкеке также пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Продукты питания по заниженным ценам можно приобрести в трех районах столицы.