12:13
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.14
Экономика

Ресурсы Фонда госматрезервов задействуют для сдерживания роста цен

Для сдерживания роста цен на продукты питания будут задействованы возможности Фонда государственных материальных резервов. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, поставщики и продавцы уже заключили договор о совместных усилиях по сдерживанию цен. Кроме того, будут заключаться прямые контракты на поставку основных продуктов питания. Ранее правительство заявило о создании постоянно действующих ярмарок, чтобы сельхозпроизводители напрямую без посредников могли продавать свой товар в первую очередь в Бишкеке и Оше.

«Думаю, и в регионах поддержат эту инициативу. Нужна постоянно действующая ярмарка. Потому что только по выходным — это нагрузка на фермеров и бизнес. Если будет работать постоянно, то фермеры могли бы постоянно поставлять продукцию. А горожане могли бы без накруток покупать свежие овощи и зелень. Это будет в том числе способствовать снижению цен», — заключила Гульнара Усенбаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185921/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош тоже начали проводить сельскохозяйственные ярмарки
Прожить на 5 тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на ярмарку и изучил цены
В городе Ош каждую субботу будут проходить ярмарки сельхозпродукции
В Бишкеке в трех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Бишкеке во всех районах пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Минсельхоз проведет очередную ярмарку в Бишкеке. Обещает цены ниже рыночных
Это будет настоящая ярмарка. Минсельхоз хочет устраивать воскресные базары
Сельскохозяйственные ярмарки откроют еще в двух районах Бишкека
Традиционные сельхозярмарки начинают работать в Бишкеке в эти выходные
В Бишкеке возобновились осенние сельскохозяйственные ярмарки
Популярные новости
Узбекистан даст Кыргызстану $50 миллионов на реализацию проектов Узбекистан даст Кыргызстану $50 миллионов на реализацию проектов
В&nbsp;Бишкеке продолжается рост цен на&nbsp;отдельные виды продуктов В Бишкеке продолжается рост цен на отдельные виды продуктов
Дети и&nbsp;деньги. Как научить ребенка правильно распоряжаться финансами Дети и деньги. Как научить ребенка правильно распоряжаться финансами
Кыргызстан занял 78-е место в&nbsp;Индексе экономической свободы 2021 Кыргызстан занял 78-е место в Индексе экономической свободы 2021
Бизнес
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
Весенний драйв стартовал! Участвуй в&nbsp;розыгрыше трех авто и&nbsp;200&nbsp;смартфонов! Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!
10 марта, среда
12:00
Больная элита. Как лечат экс-чиновников, находящихся под арестом Больная элита. Как лечат экс-чиновников, находящихся по...
11:51
Ресурсы Фонда госматрезервов задействуют для сдерживания роста цен
11:50
COVID-19 в мире. Заразились более 117,5 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
11:47
В Баткенской области может появиться свое правительство
11:41
Первым заместителем секретаря Совбеза назначен полковник Вооруженных сил