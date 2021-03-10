Ресурсы Фонда госматрезервов задействуют для сдерживания роста цен

Для сдерживания роста цен на продукты питания будут задействованы возможности Фонда государственных материальных резервов. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, поставщики и продавцы уже заключили договор о совместных усилиях по сдерживанию цен. Кроме того, будут заключаться прямые контракты на поставку основных продуктов питания. Ранее правительство заявило о создании постоянно действующих ярмарок, чтобы сельхозпроизводители напрямую без посредников могли продавать свой товар в первую очередь в Бишкеке и Оше.

«Думаю, и в регионах поддержат эту инициативу. Нужна постоянно действующая ярмарка. Потому что только по выходным — это нагрузка на фермеров и бизнес. Если будет работать постоянно, то фермеры могли бы постоянно поставлять продукцию. А горожане могли бы без накруток покупать свежие овощи и зелень. Это будет в том числе способствовать снижению цен», — заключила Гульнара Усенбаева.