Депутаты и стройкомпании. Кто в Кыргызстане зарабатывает на отстреле собак

Зоозащитники из объединения Straydogs.Kg провели собственное расследование и нашли удивительную закономерность. В подавляющем большинстве тендеров на отстрел бездомных животных, объявляемых муниципалитетами крупных городов Кыргызстана, выигрывают депутаты местных кенешей либо связанные с ними стройкомпании. Свое исследование они опубликовали в соцсетях. Судя по скриншотам, на убийство животных тратятся десятки и сотни тысяч бюджетных денег.
Список волонтеры начинают с Руслана Абинова — депутата городского кенеша Канта. Судя по официальным данным сайта госзакупок, он каждый месяц по несколько раз выигрывает тендеры на отстрел бездомных животных.
Следующим в своем списке зоозащитники указали ОсОО «Дайыр Строй» — частную компанию, которая занимается строительством жилых и нежилых домов. Директором фирмы, судя по открытым источникам, числится Исламов Дайырбек Ракманбекович, студент-второкурсник юридического факультета. Фирма была зарегистрирована в прошлом году. Выигрывает тендеры по отстрелу собак в Новопокровке.
Уланбек Аликанов находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве.
Гайратжон Закиров, теперь уже экс-депутат айыльного кенеша из Кажамджайского района, за раз получает от государства по 200 тысяч сомов на отстрел бродячих животных.
«Вот такие у нас уникальные депутаты местных кенешей. Они и депутатскую работу делают, и отстреливают собак и кошек», — заключают зоозащитники.
По мнению волонтеров, заинтересованные таким образом в отстреле бездомных животных представители местной власти в городах Кыргызстана не станут даже и думать об иных способах решения проблемы. Ведь введение моратория на отстрел бьет по их же собственному карману.
Напомним, вначале февраля в Бишкеке зоозащитники вышли на акцию протеста, требуя прекратить массовый отстрел собак в столице и в регионах Кыргызстана. Их призывы были услышаны. Тогда еще действующий мэр Балбак Тулобаев ввел временный запрет на отстрел. Была назначена комиссия, которой предстоит найти иной выход из ситуации.