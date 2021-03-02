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Общество

Депутаты и стройкомпании. Кто в Кыргызстане зарабатывает на отстреле собак

Зоозащитники из объединения Straydogs.Kg провели собственное расследование и нашли удивительную закономерность. В подавляющем большинстве тендеров на отстрел бездомных животных, объявляемых муниципалитетами крупных городов Кыргызстана, выигрывают депутаты местных кенешей либо связанные с ними стройкомпании. Свое исследование они опубликовали в соцсетях. Судя по скриншотам, на убийство животных тратятся десятки и сотни тысяч бюджетных денег.

Список волонтеры начинают с Руслана Абинова — депутата городского кенеша Канта. Судя по официальным данным сайта госзакупок, он каждый месяц по несколько раз выигрывает тендеры на отстрел бездомных животных.

Следующим в своем списке зоозащитники указали ОсОО «Дайыр Строй» — частную компанию, которая занимается строительством жилых и нежилых домов. Директором фирмы, судя по открытым источникам, числится Исламов Дайырбек Ракманбекович, студент-второкурсник юридического факультета. Фирма была зарегистрирована в прошлом году. Выигрывает тендеры по отстрелу собак в Новопокровке.

Романбек Кочкоров, директор фирмы «Капитал.КЖ», которая занимается строительством жилых и нежилых домов, по совместительству директор общественного объединения «Жетинчи Апрель Күчторү» и член партии «Кыргыз Келечеги», стал третьим, на кого обратило внимание Straydogs.Kg. Он выигрывает тендеры на отстрел собак на регулярной основе.

Четвертый в списке — ОсОО «Эрнис Строй», занимающееся строительством жилых и нежилых домов. Директор — Бадиров Медербек Ысакович. Фирма выигрывает тендеры на отстрел собак и кошек на регулярной основе. Волонтеры отмечают, что брат директора фирмы — Алибай Бадиров — депутат одного из местных кенешей Ошской области.

Пятый в списке — депутат городского кенеша Токтогула от партии «Мекеним Кыргызстан» — Айбек Малгараев, который владеет строительной фирмой «Байнур плюс». Та, в свою очередь, выигрывает тендеры на отстрел собак и кошек на регулярной основе.

Еще одна строительная компания «Предикат» ведет отстрел собак и кошек, получая деньги из государственного бюджета. Принадлежит компания Зульфие Сатаровой — представительнице местного органа самоуправления Тогуз-Тороуского айыл окмоту.

Седьмыми по счету волонтерами указаны братья Алмазбек и Уланбек Аликановы, за которыми в общей сложности числится пять стройфирм: «Темир Альтернатива», «Алга Констракшн», «ББ Компании», «Рем-Монтаж», «ЖАУ Групп». Все эти пять фирм получают от государства тендеры на отстрел собак и кошек. Отметим, что Уланбек Аликанов находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве.

Еще одна строительная компания, которой выдают тендеры на отстрел собак и кошек — «ОсОО Башня Строй». Директор — Икрам уулу Арстанбек. Ни на компанию, ни на ее директора волонтеры в открытых источниках не нашли никакой информации, кроме той, что они получают деньги из государственного бюджета на отстрел собак и кошек.

Гайратжон Закиров, теперь уже экс-депутат айыльного кенеша из Кажамджайского района, за раз получает от государства по 200 тысяч сомов на отстрел бродячих животных.

Десятый в списке зоозащитников — Боронбек Таштанов, депутат местного кенеша в Оше, владеет строительной компанией «Эр-ас-компани», которая на регулярной основе выигрывает тендеры на отстрел собак и кошек.

«Вот такие у нас уникальные депутаты местных кенешей. Они и депутатскую работу делают, и отстреливают собак и кошек», — заключают зоозащитники.

По мнению волонтеров, заинтересованные таким образом в отстреле бездомных животных представители местной власти в городах Кыргызстана не станут даже и думать об иных способах решения проблемы. Ведь введение моратория на отстрел бьет по их же собственному карману.

Напомним, вначале февраля в Бишкеке зоозащитники вышли на акцию протеста, требуя прекратить массовый отстрел собак в столице и в регионах Кыргызстана. Их призывы были услышаны. Тогда еще действующий мэр Балбак Тулобаев ввел временный запрет на отстрел. Была назначена комиссия, которой предстоит найти иной выход из ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185054/
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