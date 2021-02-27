Женское мусульманское сообщество просит открыть отдел по делам женщин при ДУМК

Женское мусульманское сообщество просит открыть отдел по делам женщин ДУМК. Об этом 24.kg сообщила главный редактор исламского журнала «Умма» Элиана-Марьям Сатарова.

По ее словам, накануне в Бишкеке прошел круглый стол «Гендерное измерение религиозной политики», на котором обсуждалась новая религиозная концепция Кыргызстана. Мероприятие инициировано прогрессивным общественным объединением женщин «Мутакалим» и Госкомиссией по делам религии.

На круглом столе предложено создать в ДУМК отдел по работе с женщинами, который занимался бы вопросами социального направления и гендерными проблемами.

«Скоро будет переизбрание муфтия и совета улемов. Хотелось бы, чтобы в ДУМК открыли отдел по работе с женщинами. Потому что верующим женщинам неудобно задавать вопросы касательно замужества, талака (в шариате — это право мужа на расторжение брачных уз немедленно), семейно-бытовых проблем и проблем интимного характера мужчинам-священнослужителям. Поэтому их переживания остаются неозвученными и нерешенными. А вы сами видите, как много сейчас и насилия в семье, и социальных вопросов, которые могли бы решаться, если голос женщин будет услышан», — рассказала Элиана-Марьям Сатарова.

Главный редактор исламского журнала отмечает, что этот вопрос поднимается на протяжении десяти лет, однако предложение ДУМК не принимает.

«В других странах, например как Татарстан, женщины работают в духовном управлении мусульман наравне с мужчинами. У нас такого нет. В ДУМК это обосновывают отсутствием отдельного здания для женщин. Говорят, мужчинам нельзя находиться в одном помещении с ними. Но мы не просим выделить нам отдельное здание, для этого достаточно было бы кабинета в Исламском университете или где-то еще. Открытие отдела по работе с женщинами — это требование реалий. Поэтому хотелось бы, чтобы этот вопрос рассмотрели на курултае», — заключила Элиана-Мариам Сатарова.

Отметим, VII курултай мусульман Кыргызстана, где будет избран новый муфтий, назначен на 5 апреля.