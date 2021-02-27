13:50
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

Женское мусульманское сообщество просит открыть отдел по делам женщин при ДУМК

Женское мусульманское сообщество просит открыть отдел по делам женщин ДУМК. Об этом 24.kg сообщила главный редактор исламского журнала «Умма» Элиана-Марьям Сатарова.

По ее словам, накануне в Бишкеке прошел круглый стол «Гендерное измерение религиозной политики», на котором обсуждалась новая религиозная концепция Кыргызстана. Мероприятие инициировано прогрессивным общественным объединением женщин «Мутакалим» и Госкомиссией по делам религии.

На круглом столе предложено создать в ДУМК отдел по работе с женщинами, который занимался бы вопросами социального направления и гендерными проблемами.

«Скоро будет переизбрание муфтия и совета улемов. Хотелось бы, чтобы в ДУМК открыли отдел по работе с женщинами. Потому что верующим женщинам неудобно задавать вопросы касательно замужества, талака (в шариате — это право мужа на расторжение брачных уз немедленно), семейно-бытовых проблем и проблем интимного характера мужчинам-священнослужителям. Поэтому их переживания остаются неозвученными и нерешенными. А вы сами видите, как много сейчас и насилия в семье, и социальных вопросов, которые могли бы решаться, если голос женщин будет услышан», — рассказала Элиана-Марьям Сатарова.

Главный редактор исламского журнала отмечает, что этот вопрос поднимается на протяжении десяти лет, однако предложение ДУМК не принимает.

«В других странах, например как Татарстан, женщины работают в духовном управлении мусульман наравне с мужчинами. У нас такого нет. В ДУМК это обосновывают отсутствием отдельного здания для женщин. Говорят, мужчинам нельзя находиться в одном помещении с ними. Но мы не просим выделить нам отдельное здание, для этого достаточно было бы кабинета в Исламском университете или где-то еще. Открытие отдела по работе с женщинами — это требование реалий. Поэтому хотелось бы, чтобы этот вопрос рассмотрели на курултае», — заключила Элиана-Мариам Сатарова.

Отметим, VII курултай мусульман Кыргызстана, где будет избран новый муфтий, назначен на 5 апреля.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184866/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в муфтияте. Садыр Жапаров не причастен к смещению Максата Токтомушева
Акин Токталиев передумал подавать в суд на президента Садыра Жапарова
Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова
Давайте не будем позориться. Экс-муфтий Максат Токтомушев обратился к народу
Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
В марте пройдет курултай прогрессивных кыргызстанцев
В отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку
Махинации в ДУМК. Бухгалтер муфтията взят судом под стражу на два месяца
Экс-муфтия Максата Токтомушева отпустили под домашний арест
Совет аалымов принял отставку муфтия Максатбека Токтомушева
Популярные новости
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в&nbsp;частную клинику Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
Бишкекчанин обратился к&nbsp;Садыру Жапарову. Он&nbsp;просит уволить&nbsp;и.&nbsp;о. мэра столицы Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы
Сменила детям отчество на&nbsp;матчество. На&nbsp;активистку Алтын Капалову подали в&nbsp;суд Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
27 февраля, суббота
13:45
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранн...
13:27
В Бишкеке криминальная милиция выявила канал поставки наркотиков
13:21
Пятеро борцов из Кыргызстана поборются за золото на турнире в Киеве
13:06
Женское мусульманское сообщество просит открыть отдел по делам женщин при ДУМК
12:44
Беспорядки в Бишкеке. Военным не выплатили компенсации за службу во время ЧП