11:41, 26 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
Перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок открыли для проезда машин
11:41, 26 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
Перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок очистили от снега и открыли для проезда транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.
По информации ведомства, на сегодня пока закрыта автодорога Каракол — Энильчек, где в ближайшие сутки завершат снегоочистительные работы.
«Кроме того, за сутки выпал снег высотой до 60 сантиметров в некоторых районах, где продолжаются снегоочистительные работы. Принимаются все необходимые меры для обеспечения бесперебойного передвижения транспорта. Основные перевальные участки Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок и международные трассы Бишкек — Ош и Тараз — Талас — Суусамыр полностью открыты для проезда», — сказали в министерстве.