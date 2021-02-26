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Общество

Перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок открыли для проезда машин

Перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок очистили от снега и открыли для проезда транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По информации ведомства, на сегодня пока закрыта автодорога Каракол — Энильчек, где в ближайшие сутки завершат снегоочистительные работы.

«Кроме того, за сутки выпал снег высотой до 60 сантиметров в некоторых районах, где продолжаются снегоочистительные работы. Принимаются все необходимые меры для обеспечения бесперебойного передвижения транспорта. Основные перевальные участки Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Отмок и международные трассы Бишкек — Ош и Тараз — Талас — Суусамыр полностью открыты для проезда», — сказали в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184735/
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