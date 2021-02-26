Перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок открыли для проезда машин

Перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Отмок очистили от снега и открыли для проезда транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По информации ведомства, на сегодня пока закрыта автодорога Каракол — Энильчек, где в ближайшие сутки завершат снегоочистительные работы.