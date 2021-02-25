26 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-57 — Чуй-61);
- 9.00-12.00 — отрезки улиц 9 Января, Власова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Токтаналиева, Таш-Кумырской, переулок Горный;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Жетиген);
- 9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Эне-Барчын, Дуйшобаева, Каркыра, Бугу), улица Толстого, 24);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Красной, Ногина, Алтымышева, Асаналиева, Некрасова, Левоневского, Матыева, переулок Барнаульский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Чон-Арык, Айылчиева, Сары-Булун, Садырбаева, Чатыр-Кул, Абаданова, Татыбубу, Арча-3, Ашар, Алтын-Казык);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Арычной, Комсомольской, Пархоменко, Саратовской, Фрунзе, Салиева, Буденного, переулок Львовский, Коллективный;
- 13.00-17.00 — улицы Московская, 73, 73а, 89, Тыныстанова, Советская, 166, 152, отрезки улиц Ветеринарной, Кырман, Самойленко, Мира, Балтагулова.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбет у А., Исмаилова, Пионерская, жилмассив), Таш-Добо (улица Средняя), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Молодежная, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Пионерская, Крупская), Луговое (улицы Мирная, Тенистая, Вишневая, Луговая, новостройка);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Восточный (МТФ-2, улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка), села Джаны-Джер (улицы 8-й, 9-й распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), Манас (улицы Проектируемая, Пионерская, Зеленая, Заводская, Средняя), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Намазалы ажы), Новопавловка (улицы Деповская, Молодежная, Учительская, Фрунзе, Баетова, Гагарина, Крупская);
- 9.00-16.00 — села Сокулук (улицы Лесная, Мира), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная);
- 15.00-17.00 — села Сокулук (улицы Индустриальная, 60 лет Киргизии, Строительная, Алма-Атинская, 40 лет Победы, Правды, Ленинградская, Больничная, Бакыт, Свобода, Кайназаровой, Калинина, Мельничная, Торговая, Урожайная, Белинского, Ленина, Фрунзе, Цветочная, 8 Марта, Московская, Советская, 27-го Партсъезда, Шопокова, Линейная, Свердлова, Батаева, Мичурина, Киевская, Токтогула, Калинина, Новая, Победы, переулок Белинский);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица Степная), Толок (улицы Школьная, Мира), Беловодское (улицы Украинская, Фрунзе, Крупская), Ак-Суу (карьер, кошары, плодопитомник);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Шопокова, 75-131, Кирова), села Сосновка (улицы Первомайская, МИС, Набережная, Садовая, Байтерекова), Степное (улица Первомайская);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Чапаева), Эркин-Сай (улица Тоголока Молдо);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улица Пушкина), села Туз (улица Кыдыкеевой), Милянфан (улицы Фрунзе, Гагарина, Дивазова), Бозбармак (улицы Иманкулова);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Гидростроитель, Сынташ, Станция Ивановка;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Бугрянка, Буранинская, Сельская, Колхозная, Ключевая, Мельничная, Луговая, Мичурина, Советская, Береговая), Жаны-Жол (улица Сыргабая), Ветгородок;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Орловка (улица Кудряшова), села Кемин (улица Экспериментальная), Жол-Булак (улица Тынчтык), Боролдой (улица Интернациональная).
3Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Жаны-Жер Чаувай, Халмион, город Кызыл-Кия (микрорайон «Кулатов», участок «Кунгей», улицы Сухан, Живпром, Когановича, 61-й разъезд, Свердлова, Хрипченко).
4Таласская область
- 9.00-17.00 — город Талас (улицы Советская, Кирова), село Кызыл-Адыр (улицы Чаткал, Субаналиева).
5Нарынская область
- 9.00-17.00 — села Куланак, Казарман.