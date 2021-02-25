26 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-57 — Чуй-61);

9.00-12.00 — отрезки улиц 9 Января, Власова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Токтаналиева, Таш-Кумырской, переулок Горный;

9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Жетиген);

9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Эне-Барчын, Дуйшобаева, Каркыра, Бугу), улица Толстого, 24);

9.30-18.00 — отрезки улиц Красной, Ногина, Алтымышева, Асаналиева, Некрасова, Левоневского, Матыева, переулок Барнаульский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Чон-Арык, Айылчиева, Сары-Булун, Садырбаева, Чатыр-Кул, Абаданова, Татыбубу, Арча-3, Ашар, Алтын-Казык);

10.00-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Арычной, Комсомольской, Пархоменко, Саратовской, Фрунзе, Салиева, Буденного, переулок Львовский, Коллективный;

13.00-17.00 — улицы Московская, 73, 73а, 89, Тыныстанова, Советская, 166, 152, отрезки улиц Ветеринарной, Кырман, Самойленко, Мира, Балтагулова.