Патрульная милиция просит частные охранные агентства не нарушать правила ПДД

Сотрудников частных охранных агентств Бишкека призывают вовремя оплачивать штрафы и не нарушать ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, для взаимодействия и сотрудничества частные охранные агентства совместно с дежурной частью УПСМ создали специальную группу в WhatsApp.

«Создали также специальную рабочую группу для внесения изменений и рекомендаций в инструкции частных охранных агентств и нормативно-правовые акты о взаимодействии раскрытия преступлений, о задержании по горячим следам скрывшихся с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что на прошлой неделе пять автомашин ГБР поставили на штрафстоянку за нарушения ПДД.