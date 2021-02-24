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Общество

О цифровизации нет и речи. В Джалал-Абаде жалуются на работу ГУ «Унаа»

Пресс-секретарь мэрии Джалал-Абада Азамат Жээнбеков пожаловался на работу отделения ГУ «Унаа» в городе. Свое недовольство он выразил на странице в Facebook.

По его словам, здесь постоянно огромные очереди, санитарные правила не соблюдаются, ни о какой цифровизации нет и речи.

«Чтобы просто сфотографироваться, людям приходится ждать по два-три дня. Многие отпрашиваются с работы, едут из сел и стоят в очереди. У кого есть знакомые в госучреждении, получают услуги быстро. Нет даже электронной очереди. Школы, детские сады и поликлиники внедряют цифровизацию, но компания, которая ежедневно обслуживает множество людей, отстала от этого. Может, этот хаос идет кому-то на пользу?» — задается вопросом Азамат Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184432/
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