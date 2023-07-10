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Очередную коррупционную схему выявили в госучреждении «Унаа»

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников региональных отделов государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщает пресс-центр спецслужб.

По его данным, в структурных подразделениях госучреждения выявлена коррупционная схема по незаконному ввозу и таможенному оформлению грузовых автомашин.

В ГКНБ установили, что должностные лица региональных отделов ГУ «Унаа», вступив в преступный сговор с отдельными гражданами Казахстана и Кыргызстана для извлечения материальной выгоды, создали незаконный канал ввоза и таможенного оформления путем представления поддельных таможенных документов стран — участниц ЕАЭС. Это нанесло государственному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Должностные лица зарегистрировали грузовик Volvo FH480 2009 года выпуска на основании ГТД Казахстана. Согласно документу, сумма таможенной пошлины составила $1 тысячу 230 (105 тысяч 850 сомов) вместо установленных единым таможенным тарифов ЕАЭС $16 тысяч по курсу Нацбанка КР, то есть 1 миллион 400 сомов. При этом только с января по май 2022 года по указанной коррупционной схеме в Кыргызстан ввезено и поставлено на учет более 300 грузовиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

ГКНБ проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела, причастности должностных лиц и суммы нанесенного ущерба.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269989/
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